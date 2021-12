Johan Derksen heeft sterke twijfels over ‘heel vervelend jongetje’ van Ajax

Maandag, 20 december 2021 om 21:20 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:34

Buitenlandse clubs zullen zich bedenken voordat ze een poging wagen om sterspelers van Ajax over te nemen, denken Johan Derksen en René van der Gijp. In de laatste uitzending van Veronica Inside concludeert Van der Gijp dat Juventus, Barcelona en Chelsea 'niet echt tevreden' zijn over het functioneren van respectievelijk Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Hakim Ziyech. Bovendien is Donny van de Beek niet geslaagd bij Manchester United, vult hij aan. Het is volgens de analisten de vraag of een speler als Antony over de grens wel zou uitblinken.

Antony kwam er zondag in De Klassieker tegen Feyenoord amper aan te pas. Hij werd onschadelijk gemaakt door Tyrell Malacia en maakte in de eerste helft ook een slaande beweging naar zijn directe tegenstander. "Antony had echt een kaart moeten hebben. Dat wordt plotseling een heel vervelend jongetje", vindt Derksen. "Het was echt het resultaat van het feit dat Malacia hem uitschakelde. Dat heeft die jongen hartstikke goed gedaan. Dat was de frustratie van Antony." Van der Gijp vindt dat Antony beter bestand moet zijn tegen een verdediger als Malacia, die simpelweg feller was in de duels.

Bekijk hier het fragment van de slaande beweging van Antony (vanaf minuut 5:39 min)

"Dacht Antony nou werkelijk dat Kylian Mbappé niet iedere week zo verdedigd wordt? Dan moet je ruimte gaan zoeken, om je heen kijken en slim zijn. Riyad Mahrez ook", stipt de analist aan. "Hij moet zich realiseren dat hij daarom bij Ajax speelt en niet bij Manchester City", voegt Derksen toe. Hans Kraay junior denkt wel dat Antony 'een grote transfer' gaat maken. "Hij heeft het ook een paar keer laten zien tegen Borussia Dortmund en Sporting Portugal." Derksen keek zondag naar Wolverhampton Wanderers - Chelsea (0-0) en het optreden van Ziyech in die wedstrijd stemt hem in ieder geval niet hoopvol over het vermogen van Ajacieden om in het buitenland door te breken.

"De sterspeler van Ajax, Hakim Ziyech, heeft geen knikker geraakt en werd in de rust weer gewisseld. Wat zonde dat zo’n grote voetballer in Engeland niet aan voetballen toekomt", geeft hij aan. "Er is geen Nederlander echt geslaagd op het ogenblik." Van der Gijp kan zich daarin vinden. "Clubs gaan nu best wel uitkijken. Ajax heeft Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Hakim Ziyech verkocht; daar zijn die clubs niet echt tevreden mee. Donny van de Beek speelt geen minuut."