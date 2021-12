Xavi en Spaanse pers verschillen van mening over Frenkie de Jong: ‘Slecht’

Zaterdag, 18 december 2021 om 23:46 • Chris Meijer • Laatste update: 23:50

Het optreden van Frenkie de Jong in de wedstrijd tussen Barcelona en Elche (3-2) zorgt voor de nodige discussie in Spanje. Xavi, de trainer van de Catalanen, neemt de Nederlandse middenvelder na afloop in bescherming en benadrukt dat hij veel vuil werk voor de ploeg heeft opgeknapt. De Spaanse media zijn echter kiezelhard in hun oordeel over de prestaties van De Jong en vonden hem onzichtbaar tegen Elche.

“Hij heeft zeker wel wat toegevoegd aan ons spel. Misschien ging dat niet zo vloeiend als bij Gavi en Nico González, maar hij knapt waanzinnig veel werk op”, geeft Xavi in de Spaanse pers te kennen. Nico González tekende tegen Elche voor de winnende treffer, nadat Barcelona binnen een minuut een 2-0 voorsprong uit handen had gegeven. “Frenkie heeft in defensief opzicht veel werk verricht en veroverde veel tweede ballen, hij knapt het vuile werk op. Het is ook een kwestie van vermoeidheid, hij heeft veel gespeeld en dat eist zijn tol.”

“Ik wil me niet uitspreken richting de ervaren spelers. Busquets, Piqué, Alba, Ter Stegen en De Jong hebben het prima gedaan. Het is verrassend dat de jonge spelers vandaag betrokken waren bij de doelpunten, maar dat is geen kritiek naar anderen”, vervolgt Xavi. “Ik ben heel blij met dit team, zelfs met de spelers die niet gespeeld hebben. We speelden eigenlijk een briljante wedstrijd, tot Elche scoorde.”

De Spaanse media zijn echter minder genadig voor De Jong. “De jonkies trokken de kar tegen Elche, wat De Jong, Ter Stegen en Dembélé nalieten. De golden boys gidsten de veteranen in deze wedstrijd”, schrijft Mundo Deportivo, dat daarmee verwijst naar onder meer Gavi, Nico González, Abde Ezzalzouli en Alejandro Baldé. “De Jong was de speler die zich het minst liet zien tijdens de beste minuten van Barça. Hij kwam weinig in het spel voor en werd als eerste gewisseld.”

Xavi haalde De Jong na 76 minuten naar de kant voor Riqui Puig, waarna de Nederlander door een deel van het publiek in het Camp Nou werd uitgejouwd. “De Jong was compleet verloren op het veld. Hij liet zich nauwelijks zien op de helft van de tegenstander en was matig in de combinatie. De kilometers die hij maakte, vertaalden zich niet in iets productiefs”, stelt Sport. Marca zag De Jong constant de connectie met Dembélé zoeken en plaatst een positieve noot. “Hij viel op met zijn onderscheppingen. Maar een deel van het Camp Nou floot hem uit toen hij werd gewisseld.”

“Slecht”, zo omschrijft AS in één woord het spel van De Jong. “Zijn loomheid is meer dan zorgelijk. Hij neemt niet de stappen die van hem verwacht worden en het geduld raakt langzaam op.” El Desmarque noemt De Jong een ‘spook’ naar aanleiding van de wedstrijd tegen Elche. “De Nederlander was opnieuw volledig onzichtbaar. Hij speelde geen rol in de laatste meters naar het doel en bij het opzetten van de aanvallen.”