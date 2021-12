Frenkie de Jong wordt bij pijnlijk moment uitgejouwd door Camp Nou

Zaterdag, 18 december 2021 om 21:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:18

Barcelona behaalde zaterdagavond een felbevochten zege tegen Elche (3-2), maar Frenkie de Jong zal gemengde gevoelens aan de wedstrijd overhouden. De 24-jarige middenvelder werd op een pijnlijk punt in het duel naar de kant gehaald door Xavi, juist op het moment dat Barça een winnende treffer wilde forceren. Daarbij was er gejoel van de tribunes in het Camp Nou te horen toen De Jong de zijlijn opzocht.

Na een goede eerste helft stond Barcelona bij rust met 2-0 voor. In de tweede 45 minuten kwam Elche verrassend terug op gelijke hoogte. De Jong, die een rol had op het driemansmiddenveld van Barcelona, kon niet overtuigen en werd een kwartier voor tijd gewisseld voor Riqui Puig. Vanaf de bank zag de Oranje-international hoe Nico González, een andere invaller, tien minuten later de bevrijdende 3-2 voor Barça binnen schoot.

?? 'Je ziet een bepaalde gelatenheid bij Frenkie.' Ronald de Boer en Marco van Basten vragen zich af of Frenkie de Jong er goed aan zou doen om in Barcelona te blijven of dat hij beter een overstap kan maken ??#ZiggoSport #LaLiga #BarcaElche pic.twitter.com/uF3EgXtlWE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 18, 2021

In de studio van Ziggo Sport reageert Ronald de Boer op de wissel van De Jong. "Je zag aan zijn kop gewoon dat hij niet blij was", aldus de oud-international. "Geïrriteerd niet, want zo'n jongen is hij niet. Maar je ziet een bepaalde gelatenheid, zo van: ik weet niet wat ik ervan moet denken. Moet ik hier nog wel zijn?" Marco van Basten raadt De Jong aan om na te denken over een vertrek.

"Ik heb het idee dat ze het bij Barcelona wel een beetje gehad hebben met die Nederlanders", aldus de oud-spits. "Dat gevoel krijg je: ze willen het het liefst op hun eigen manier doen, met jonge jongens uit Spanje." De Boer denkt daar anders over. "Ik ben Frenkie-fan en hij is ook nog vrij jong. Hij hoort óók bij de jeugd in mijn ogen, en ik denk dat hij heel veel te bieden heeft. Wij kunnen niet in het hoofd van Xavi kijken natuurlijk, maar ik heb wel het idee dat hij gek is van Frenkie. Maar Frenkie zit wel in een mindere periode, en dat zal hij zichzelf kwalijk nemen. Hij wil het laten zien, maar dat lukt op dit moment niet."