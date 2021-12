‘Barcelona sluit pikante ruildeal: Alexis Sánchez in plaats van Luuk de Jong’

Woensdag, 15 december 2021 om 20:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:35

Barcelona heeft een principeakkoord met Internazionale bereikt over een pikante 'spelersruil', zo meldt Sport. Volgens de Catalaanse krant gaat Luuk de Jong, die door Barça gehuurd wordt van Sevilla, vanaf januari op huurbasis in Milaan spelen. In ruil daarvoor krijgt Barcelona tijdelijk de beschikking over Alexis Sánchez, die al eerder succesvol was in het Camp Nou.

Het vertrek van De Jong uit Barcelona hangt al langer in de lucht, aangezien Xavi alleen bij hoge nood een beroep doet op de centrumspits. De trainer van Barça moet volgens Sport zijn jawoord nog geven aan de deal met Inter. De Jong stond zondag tegen Osasuna (2-2) bij afwezigheid van de geblesseerde Memphis Depay de hele wedstrijd in het veld bij Barça, maar kon geen indruk maken. Behoudens een korte invalbeurt tegen Real Betis (0-1 verlies) kreeg hij verder geen speelminuten onder Xavi.

Voor Barcelona zou Sánchez een welkome versterking zijn. De 32-jarige Chileen moet het bij Inter stellen met een reserverol, al is hij onder Simone Inzaghi wel een regelmatige invaller. Sánchez staat dit seizoen op veertien officiële duels, waarvan hij twaalf keer vanaf de bank kwam, en produceerde daarin twee goals en drie assists. Sánchez speelde vanaf 2011 al drie seizoenen voor Barcelona en staat op 141 wedstrijden (46 treffers en 37 assists) voor de Spaanse grootmacht.

Het wemelt in Catalonië sowieso van de geruchten rond De Jong, want Mundo Deportivo voegt toe dat ook Fenerbahçe in de markt is voor de voormalig PSV'er. In Istanbul zou De Jong moeten gaan concurreren met Serdar Dursun. Barcelona betaalde zelf een half miljoen euro aan Sevilla om de 38-voudig Oranje-international een seizoen te huren. Inmiddels is de kans dus levensgroot dat het huwelijk na een mislukt half jaar alweer wordt afgebroken.