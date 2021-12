‘Barcelona wil Aubameyang verlossen van uitzichtloze situatie’

Woensdag, 15 december 2021 om 16:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:23

Het nieuws dat Sergio Agüero per direct een punt achter zijn loopbaan heeft moeten zetten vanwege hartklachten, zou weleens gevolgen kunnen hebben voor Arsenal en Pierre-Emerick Aubameyang. De spits, van wie dinsdag de aanvoerdersband werd afgepakt vanwege een disciplinaire straf, is op de radar verschenen bij Barcelona als mogelijke winteraanwinst. De Catalaanse club is door het wegvallen van Agüero per direct op zoek naar een aanvallende versterking en hoopt die in Noord-Londen weg te kapen, weet the Independent.

Aubameyang overtrad vorige week de regels op disciplinair vlak, waardoor hij zaterdag ontbrak in de wedstrijdselectie voor het thuisduel met Southampton (3-0) en manager Mikel Arteta besloot hem de aanvoerdersband af te nemen. Hij wordt ook niet gebruikt in de thuiswedstrijd tegen West Ham United van woensdagavond. De spanningen hebben ertoe geleid dat beide partijen er niet van overtuigd zijn dat ze wel met elkaar verder willen. Het torenhoge salaris van Aubameyang zou daar mede aan ten grondslag liggen, zo klinkt het in de Engelse media.

The Daily Telegraph denkt dat het voor Arsenal moeilijk wordt om in januari van Aubameyang af te komen, gezien zijn salaris van 250.000 pond per week. Bovendien mist hij vermoedelijk een groot gedeelte van het nieuwe kalenderjaar door zijn deelname aan de Afrika Cup met Gabon, indien deze doorgang vindt. De aanvaller zou bovendien niet bereid zijn om een deel van zijn salaris in te leveren, wat de situatie bemoeilijkt voor the Gunners. Gedacht wordt aan een ruildeal, waarbij Ousmane Dembélé de omgekeerde weg moet bewandelen. Beide spelers zitten naar verluidt in dezelfde loonschaal.

Mikel Arteta heeft zich ervan weerhouden om zich nadrukkelijk uit te spreken over de situatie rond Aubameyang. "Eigenlijk hebben we nog niet gesproken over een eventuele transfer", liet de manager van Arsenal optekenen. "Wanneer spelers in moeilijkheden zitten of het team in moeilijkheden verkeert, moeten we ondersteunend zijn." Volgens The Athletic keerde Aubameyang vorige week te laar terug van een buitenlandse reis, wat resulteerde in een afwijking in het coronaprotocol. Arteta: "Het is geen gemakkelijke situatie en niet een situatie waarin we onze aanvoerder willen hebben."

Mocht het Barcelona niet lukken om Aubameyang naar Catalonië te halen, dan wordt Edinson Cavani gezien als een geschikt alternatief. De spits van Manchester United wordt beschouwd als een 'interessante optie', daar hij op Old Trafford mede door blessureleed niet veel aan spelen toekomt. De laatste keer dat de Uruguayaan een officiële wedstrijd speelde was op 2 november in de uitwedstrijd tegen Atalanta in de Champions League. Cavani lijkt tevens een gemakkelijkere optie voor Barça, daar United ruim in de aanvallers zit. Het contract van de spits loopt nog door tot komende zomer.