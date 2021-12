Marcel Brands kan mogelijk snel weer aan het werk in de Eredivisie

Maandag, 13 december 2021 om 11:05 • Laatste update: 11:19

Als Frank Arnesen zijn contract bij Feyenoord niet verlengt, is Marcel Brands volgens Feyenoord Transfermarkt de belangrijkste kandidaat om hem op te volgen als technisch directeur. De verbintenis van Arnesen in De Kuip loopt komende zomer af en voorlopig hebben beide partijen nog niet gesproken over een langere samenwerking. Het is de bedoeling dat Arnesen en Feyenoord na de winterstop in gesprek gaan.

Daardoor lijkt Feyenoord nu rekening te houden met een scenario waarin Arnesen zijn contract niet gaat verlengen. Brands vertrok onlangs per direct bij Everton, waar hij werkzaam was als director of football. “Deze beslissing heeft wat tijd en overweging gevergd en was een van de moeilijkste die ik in mijn carrière ben tegengekomen. Het bestuur en ik zijn het erover eens dat er een duidelijk verschil is in de visie en richting van deze mooie club en met dat in het achterhoofd is dit besluit genomen”, zo liet Brands weten in een statement op de website van Everton.

Mocht #Feyenoord er na de jaarwisseling niet in slagen om het contract van technisch directeur Frank Arnesen te verlengen, is Marcel Brands -recentelijk opgestapt bij Everton- op dit moment de belangrijkste kandidaat om de Deen op te volgen.?? — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) December 13, 2021

Mogelijk kan Brands dus spoedig weer aan de slag, want hij geldt bij Feyenoord als de belangrijkste kandidaat voor het geval dat Arnesen zijn aflopende contract niet verlengt. Begin oktober meldde het Algemeen Dagblad dat zowel Arnesen als Feyenoord graag zijn tot medio 2022 lopende verbintenis wilde verlengen. “Dat is nog niet aan de orde, maar ik heb het prima naar mijn zin", liet Arnesen enkele dagen later weten bij ESPN. "We gaan het de komende periode bekijken. We hebben nog geen gesprekken gehad, maar het voelt allemaal heel positief. Ik voel me goed en Feyenoord is een geweldige club.”

Vooralsnog is er echter niet gesproken tussen Feyenoord en Arnesen over een langere verbintenis. “Hij wil er in de winterstop pas over praten”, zei Martijn Krabbendam, Feyenoord-watcher namens Voetbal International, vorige week in de Dick Voormekaar Podcast. “Hij heeft het naar zijn zin en wil ook best doorgaan. Ik weet het niet. Hij wacht ook af wat Te Kloese (de nieuwe algemeen directeur, red.) doet. Hij heeft zich als general manager vaak met voetbalzaken bemoeid. Ze moeten misschien nog een gesprek voeren. Normaal gesproken is er geen enkele reden om niet met hem door te gaan.”