Kieft tekent contrast in ‘drive en kwaliteit’ van Ajax en PSV met twee spelers

Zaterdag, 11 december 2021 om 07:51 • Laatste update: 07:58

Wim Kieft is niet te spreken over het optreden van PSV tegen Real Sociedad. De oud-spits en analist schrijft in zijn column in De Telegraaf dat te veel spelers van de Eindhovenaren niet thuisgaven in het beslissende Europa League-duel. Kieft signaleert een groot verschil met de ‘drive en kwaliteit’ die Ajax aan de dag legde tegen Sporting Portugal en hij vindt dat te vergelijken met het contrast tussen Mario Götze en Steven Berghuis.

Kieft noemt de degradatie van PSV van de Europa League naar de Conference League ‘ontluisterend’, temeer omdat de Eindhovenaren in San Sebastian aan een punt genoeg hadden om tweede te worden. Het is volgens Kieft trainer Roger Schmidt te verwijten dat er niet werd afgewacht, compact gespeeld, geen ruimte werd weggegeven en werd toegeslagen in de omschakeling. “Daarbij gezegd dat Olivier Boscagli niet thuis gaf en zijn ploeggenoten Mario Götze, Erick Gutiérrez en het veelbejubelde duo Ritsu Doan en Bruma evenmin. Die twee doen het aardig in de Eredivisie, maar de Europa League is te hoog gegrepen.”

Het is in de woorden van Kieft een deceptie dat PSV slechts twee punten pakte in vier wedstrijden tegen AS Monaco en Real Sociedad, twee ‘Europese subtoppers’. “Mario Götze, de wereldkampioen, zie je nooit in wedstrijden waar het er echt om gaat. Als hij het voortouw moet nemen, verschuilt hij zich voornamelijk. Götze ging eenmaal diep en toen kwam zijn gebrek aan snelheid pijnlijk aan het licht tegen een helemaal niet zo snelle Spanjaard. Na de deceptie bij Real Sociedad was het veel te gemakkelijk van Götze om de schuld van de uitschakeling bij de scheidsrechter in de schoenen te schuiven. Daarmee maakte hij geen sterke beurt.”

Kieft beaamt dat PSV nog altijd uitzicht heeft om drie hoofdprijzen. “Het boft dat de titelaspiraties levend zijn gehouden door Ajax dat punten liet liggen tegen Heracles Almelo en Go Ahead Eagles. Zet je de drive en kwaliteit van Ajax tegen Sporting Portugal af tegen PSV dan is dat een wereld van verschil. Te vergelijken met het contrast tussen Steven Berghuis en Götze”, stelt Kieft. Hij noemt de fase waarin Ajax internationaal verkeert vergelijkbaar met de flow van Feyenoord, dat er met ‘een handjevol jeugdspelers’ in slaagde om van Maccabi Haifa te winnen. “Het maakt de afknapper voor PSV alleen maar pijnlijker.”