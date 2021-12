Van der Vaart: ‘Als je hem nog één keer met Van Persie vergelijkt, loop ik weg’

Woensdag, 8 december 2021 om 21:54 • Jeroen van Poppel

Timo Werner liet zich woensdagavond gelden in de Champions League met twee doelpunten en een assist, maar de aanvaller van Chelsea wist Rafael van der Vaart toch niet te overtuigen. De analist van Ziggo Sport heeft bewondering voor het laatste doelpunt van Werner, maar kan niets met de vergelijking die presentator Wytse van der Goot opgooit. "Als jij Werner met Robin van Persie gaat vergelijken, dan loop ik nu weg", zei Van der Vaart met een knipoog.

Werner dacht Chelsea op bezoek bij Zenit Sint-Petersburg (3-3) aan de winnende treffer te helpen, door van links naar binnen te komen en af te drukken. "Daar kun je eigenlijk niks slechts over zeggen", aldus Van der Vaart. "Een hele goede goal, kort aangenomen, naar binnen en goed binnengeschoten." Van der Goot zei daarop: "Ik vind het een beetje Van Persie-achtig, maar dan met rechts."

Het is de wedstrijd van de Duitser die zijn tweede van de avond maakt en ook bij de goal van Lukaku aangever was ??#ZiggoSport #UCL #ZENCHE pic.twitter.com/UuhjNef3HG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 8, 2021

Dat ging er bij Van der Vaart dus totaal niet in. "Als je dat nog één keer zegt, dan loop ik echt weg", aldus de oud-middenvelder. "Dat korte uithalen? Nee, dit kun je absoluut niet vergelijken... Werner met Van Persie... Nee, ook dat doelpunt niet. Zo'n speler, dat kan niet." Van der Vaart zag Werner vooral ook heel veel balverlies lijden, zo liet de analist zien aan de hand van beelden.

"Het is een speler waaraan je je eigenlijk de hele tijd aan ergert", aldus Van der Vaart. "Vergelijk hem een beetje met Luis Suárez, die ook met zijn kop omlaag aan de bal liep. Ik mag die vergelijking maken, want ik heb op niveau gevoetbald", knipoogde hij. "Maar het is allemaal zo wild en blind, helemaal geen overzicht. Ik verwacht gewoon meer van een speler die voor zoveel geld gehaald is (53 miljoen euro, red.). Het is een heel aparte voetballer, maar hij maakt wel zijn doelpuntjes. Daar gaat het om, zeggen sommigen, maar ik kan me er wel over verbazen. Hij heeft geluk dat hij heel snel is, anders was het gewoon een middelmatige voetballer geweest."