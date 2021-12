Slot verklapt flink gewijzigde basiself tegen Maccabi Haifa

Woensdag, 8 december 2021 om 14:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:45

Arne Slot heeft woensdagmiddag de opstelling van Feyenoord bekendgemaakt voor de laatste groepswedstrijd in de Conference League tegen Maccabi Haifa. De Rotterdammers moeten door uiteenlopende redenen onder meer Gernot Trauner, Orkun Kökçü, Alreza Jahanbakhsh en Guus Til missen. Daardoor heeft Slot basisplekken ingeruimd voor Ramon Hendriks, Mark Diemers en Reiss Nelson, zo verklapte hij daags voor het treffen met de Israëliërs.

Trauner en Kökçü kampen met lichte klachten, zo gaf Slot aan tijdens de afsluitende persconferentie. Til is geschorst en Jahanbakhsh doet om politieke redenen niet mee. De Iraniër miste ook het uitduel met Maccabi Haifa, daar hij anders kans loopt om nooit meer voor zijn land uit te mogen komen. Iran erkent Israël niet en een stempel uit het land kan problemen opleveren voor Iraanse sporters. Het goede nieuws is dat Justin Bijlow terugkeert onder de lat. De doelman moest door een positieve coronatest de duels met Slavia Praag, FC Twente, Heracles en Fortuna Sittard missen, maar is fit genoeg om weer minuten te maken.

Opvallend zijn de basisplaatsen voor Ramon Hendriks, Mark Diemers, João Carlos Teixeira, Reiss Nelson en Naoufal Bannis. Hendriks, die als linksback de positie inneemt van Tyrell Malacia, stond dit seizoen slechts één keer in de basis (tegen FC Utrecht) en moet het doorgaans doen met korte invalbeurten. De laatste keer dat hij minuten maakte was op 4 november tegen 1. FC Union Berlin. Voor Bannis is het wel zijn eerste basisplek van het seizoen. Hij kwam afgelopen weekend tegen Fortuna Sittard (5-0) tien minuten voor tijd binnen de lijnen voor Luis Sinisterra.

Slot hoopt dat de spelers die donderdagavond een kans krijgen een gretige indruk maken. "We missen een aantal spelers die lichte pijntjes hebben", aldus Slot op de persconferentie. "Daarnaast wil ik jongens minuten laten maken die de laatste tijd niet veel in actie zijn gekomen. Dat zorgt ervoor dat er morgen een ander elftal op het veld staat. Ik denk dat een aantal jongens morgen op het veld staat die zichzelf heel graag willen laten zien. Die zullen voelen dat ze moeten. Ik verwacht dat iedereen zijn stinkende best doet, zoals ik dat altijd verwacht van jongens die een Feyenoord-shirt aantrekken."

De trainer van Feyenoord ziet, ondanks het feit dat zijn ploeg al geplaatst is voor de volgende ronde, nog voldoende belangen. "Geld is daar een voorbeeld van", geeft Slot aan. "Vandaar dat we ervoor gekozen hebben om niet iedereen rust te geven die normaal speelt. Als we dat wel zouden doen komen we bij de Onder 21 uit, omdat wij niet over een selectie beschikken waarmee we alle posities dubbel bezet hebben. Vandaar dat we een achterhoede hebben die je dit seizoen al vaker hebt gezien."

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Senesi, Hendriks; Aursnes, Diemers, Teixeira; Nelson, Dessers, Bannis