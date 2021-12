‘Ajax zet zinnen op tijdelijke komst van stand-in David de Gea’

Dinsdag, 7 december 2021 om 12:16 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:41

Ajax wil in januari werk maken van de komst van Dean Henderson, zo weet de Manchester Evening News dinsdagmiddag te melden. Directeur Edwin van der Sar is naar verluidt behoorlijk gecharmeerd van de stand-in van David de Gea bij Manchester United. Henderson verscheen achttien maanden geleden al op de radar van Ajax, maar destijds werden er geen zaken gedaan met de 24-jarige doelman.

Henderson, in de afgelopen jaren door Manchester United onder meer uitgeleend aan Sheffield United, kwam dit seizoen pas een keer in actie. De bij Ajax genoemde sluitpost raakte in de voorbereiding op deze jaargang besmet met het coronavirus en ontbrak daardoor enige tijd bij de Engelse grootmacht, waardoor hij zijn beoogde basisplaats kwijtraakte. Volgens de Manchester Evening News staat Henderson, met 27 duels namens Manchester United achter zijn naam, open voor een verhuurperiode van zes of achttien maanden bij een andere club. Zijn huidige contract op Old Trafford loopt door tot de zomer van 2025.

Manchester United echter moet nog een definitieve beslissing nemen over de nabije toekomst van Henderson, die sinds 2016 is verbonden aan the Red Devils. De verwachting is dat hij woensdagavond een basisplaats heeft in de afsluitende groepswedstrijd in de Champions League tegen Young Boys. Manchester United heeft zich met tien punten uit vijf duels reeds geplaatst voor de achtste finale en het lijkt erop dat manager Ralf Rangnick onder meer De Gea rust gunt met het oog op het overvolle schema in december.

Ajax hoopt volgens de Manchester Evening News te kunnen profiteren van de goede contacten van Van der Sar bij Manchester United, de club die de directeur als speler in totaal zes seizoenen diende. Daarnaast houdt de regerend landskampioen rekening met het vertrek van André Onana, wiens contract over een halfjaar afloopt in Amsterdam. Stand-in Maarten Stekelenburg (38) komt vanwege een heupblessure dit seizoen niet meer in actie en Remko Pasveer (ook 38) is vanwege zijn leeftijd niet de doelman voor de toekomst bij Ajax. Trainer Erik ten Hag laat Jay Gorter voorlopig in Jong Ajax opdraven.