Perez: ‘Als hij niet bij Ajax maar bij Everton tekent, krijgt hij zo veel meer’

Dinsdag, 7 december 2021 om 09:24 • Laatste update: 09:27

Kenneth Perez zou Noussair Mazraoui adviseren om bij te tekenen bij Ajax. De vleugelverdediger is nog altijd in het bezit van een aflopende verbintenis, ondanks dat beide partijen de afgelopen maanden meer dan eens de ambitie uitspraken om met elkaar verder te gaan. Perez waarschuwt Mazraoui in het programma Voetbalpraat van ESPN dat een club die hem transfervrij binnenhaalt vermoedelijk weinig geduld zal hebben.

Freek Jansen, Ajax-watcher namens Voetbal International, haalt in het programma aan dat te merken valt dat Mazraoui openstaat voor een nieuw avontuur. Hij concludeert dat ‘het spel op de wagen is’, daar Mazraoui sinds afgelopen zomer ook vertegenwoordigd wordt door Mino Raiola. “Dat is wel gevaarlijk”, reageert Perez. “Dan word je transfervrij ergens gebracht en is het eerst maar afwachten.”

“Ik zou hem adviseren om bij te tekenen bij Ajax”, benadrukt de analist. “Een andere club neemt hem zonder enig risico. Want als het niet helemaal lukt, dan heb je hem transfervrij gehaald. Je betaalt misschien wel salaris, conform wat je kunt betalen. Als je er na een halfjaar of een jaar klaar mee bent, verkoop je hem voor een paar miljoen.”

“Als je gekocht wordt voor twintig of dertig miljoen, dan is de kans groter dat ze echt een plan met je hebben. Dan moet je tegenvallen, wil je niet in het eerste komen. En dan verdien je ook nog ongeveer hetzelfde”, vervolgt Perez. De naam van Mazraoui werd de afgelopen tijd in Italië, Spanje en Engeland in verband gebracht met Napoli, Barcelona, Real Madrid, Arsenal en Leeds United.

“Het is geld”, zo concludeert Perez over de huidige gang van zaken rond Mazraoui. “Als hij niet bij Ajax verlengt maar bij Everton tekent, dan denk ik dat je daar zo veel meer krijgt. Laten we zeggen dat Ajax misschien tot anderhalf miljoen wil gaan. Als hij transfervrij bij Everton kan tekenen en hij vier miljoen krijgt, is dat ook aantrekkelijk voor een speler. Het zijn eurotekens. Hij is ontzettend op zijn plek en de vraag is hoe goed hij is zonder het Ajax-spel.”