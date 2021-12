Entourage Lionel Messi begint met offensief tegen Mauricio Pochettino

Maandag, 6 december 2021 om 14:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:02

In Frankrijk wijzen steeds meer signalen erop dat Mauricio Pochettino bezig is aan zijn laatste weken als trainer van Paris Saint-Germain. De Argentijnse oefenmeester staat door de wisselende resultaten steeds meer onder druk en heeft nu ook de entourage van Lionel Messi tegen zich, verzekert L'Équipe maandag. Het kamp van de aanvaller heeft 'ernstige twijfels bij de tactische vaardigheden van Pochettino'. Ook zijn besluit om de spelers feest te laten vieren na de uitreiking van de Ballon d'Or is niet goed gevallen.

Paris Saint-Germain wist de laatste twee competitiewedstrijden tegen OGC Nice (0-0) en RC Lens (1-1) niet winnend af te sluiten, wat ertoe heeft geleid dat de druk op Pochettino flink is toegenomen. Volgens de entourage van Messi is de spelopvatting van de Argentijnse coach 'te beperkt' en worden zijn keuzes steeds vaker in twijfel getrokken. Pochettino heeft moeite om zijn sterrenelftal aan het draaien te krijgen en is er ook nog niet in geslaagd om Messi optimaal te laten renderen. De van Barcelona overgekomen sterspeler wist tot op heden slechts één keer te scoren in de Ligue 1, wat tot irritatie leidt bij zijn belangenbehartigers.

Pochettino wordt vooral verweten dat hij het niet voor elkaar krijgt om de droomvoorhoede met Messi, Kylian Mbappé en Neymar te laten functioneren. De Argentijn wisselde dit seizoen al veelvuldig en trad zelden met dezelfde basisopstelling aan. Neymar staat voorlopig aan de kant met een enkelblessure, maar ook over over de posities van Mbappé en Messi ontstaat veel twijfel. De speelstijl van PSG wordt als 'te terughoudend' bestempeld, waarbij er een groot onvermogen is om over te schakelen naar een meer aanvallende tactiek. Afgelopen weekend werd Pochettino gered door Georginio Wijnaldum, die zijn ploeg in de blessuretijd naar een gelijkspel kopte tegen Lens.

Ook in de kleedkamer van PSG nemen de twijfels over Pochettino toe. Hij zou niet hard genoeg zijn en een 'te nuchtere en begripvolle benadering' hanteren richting zijn spelers. Zo zou een deel van de selectie twee dagen voor de wedstrijd tegen Lens toestemming hebben gekregen om de Gouden Bal van Messi te vieren. Volgens berichten in de Franse media streeft Pochettino er dagelijks naar om ruzies te vermijden. Pochettino kon van zijn spelersgroep al meerdere keren openlijk op krediet rekenen, daar hij zelfs werd vergeleken met zijn voorganger Thomas Tuchel. Echter zou hij nu 'de eer hebben verloren'.