Marcel Brands geeft in statement reden achter vertrek bij Everton

Maandag, 6 december 2021 om 06:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:17

Marcel Brands heeft middels een statement gereageerd op zijn vertrek als Director of football bij Everton. Zondag werd bekend dat de voormalig bestuurder van PSV per direct zijn taken heeft neergelegd. Volgens Brands is er een 'duidelijk verschil in de visie en richting van de club met het oog op de toekomst'. Het nieuws van het vertrek kwam enigszins onverwachts, daar de 59-jarige Brands zijn doorlopende contract onlangs nog verlengde tot medio 2024.

Volgens Brands is het besluit om te vertrekken voortgekomen uit een gesprek van afgelopen vrijdag. "Na een persoonlijk gesprek met de voorzitter en mijn medebestuursleden zijn we overeengekomen dat ik terugtreed als directeur voetbal en als lid van het bestuur van Everton", valt te lezen in de verklaring op de website van de club. "Deze beslissing heeft wat tijd en overweging gevergd en was een van de moeilijkste die ik in mijn carrière ben tegengekomen. Het bestuur en ik zijn het erover eens dat er een duidelijk verschil is in de visie en richting van deze mooie club en met dat in het achterhoofd is dit besluit genomen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Brands zou het onder meer niet eens geweest zijn met de aanstelling van trainer Rafael Benítez, die rechtstreeks met eigenaar Fahrad Moshiri spelerszaken besprak. Everton presteert bijzonder teleurstellend in de Premier League en kwam in de laatste acht duels niet tot een overwinning. Afgelopen woensdag ging de ploeg van Benítez in eigen huis pijnlijk onderuit tegen stadsgenoot en aartsrivaal Liverpool (1-4). "Ik wil iedereen binnen de club bedanken met wie ik de afgelopen drieënhalf jaar nauw heb samengewerkt", gaat Brands verder. "Er zijn veel getalenteerde mensen bij Everton met een enorme passie en toewijding om de club vooruit te helpen, zowel op als buiten het veld."

Ook richt Brands zich tot de spelersgroep. "Ik wil de ploeg veel succes wensen en ik ben ervan overtuigd dat er genoeg kwaliteit is om de huidige situatie snel te verbeteren", doelt de sportbestuurder op de huidige zestiende plek in de Premier League. "Het was een eer voor mij om bij deze fantastische club te werken en ik wens iedereen die bij Everton is betrokken het allerbeste voor de toekomst." Everton, dat het vertrek heeft bevestigd via de officiële kanalen, voegt eraan toe dat er een strategische evaluatie wordt uitgevoerd om de langetermijndoelen van de club voor de toekomst vast te stellen."

Zondagavond werd Brands door de tafelgasten van Rondo naar voren geschoven als kandidaat bij de KNVB om de komende zomer vertrekkende Nico-Jan Hoogma op te volgen als directeur topvoetbal. "Qua timing zou het vertrek van Brands heel goed uit kunnen komen, want komende zomer vertrekt Nico-Jan Hoogma", sneed presentator Wytse van der Goot het onderwerp aan. "Er moet dus een opvolger komen. Zou Brands daar een goede optie voor zijn?" Gullit vindt dat geen gekke gedachte. "Hij heeft wel ervaring."

"Ik denk dat hij een van de kandidaten móét zijn", reageerde Ronald de Boer op de suggestie. Marco van Basten reageerde enigszins cynisch. "Bij de KNVB hoeft hij in ieder gevel geen spelers te kopen", zei Van Basten met een knipoog. Hij maakte daarmee een verwijzing naar een video van afgelopen woensdag, waarop te zien is dat Brands door een woedende supporter van Everton in felle bewoordingen wordt gewezen op zijn falende aankoopbeleid na de verloren stadsderby tegen Liverpool. "Ga weg bij deze club! Eruit! Heb jij deze spelers gehaald? Dit was een absoluut dieptepunt. Wat een verschrikkelijke wedstrijd", schreeuwde de fan toen Brands de tribune verliet.