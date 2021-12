Berghuis: ‘Dit mag ik als man niet zeggen, alle vrouwen zullen wel denken...’

Donderdag, 2 december 2021 om 23:42 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:44

Steven Berghuis snapt waarom hij donderdagavond op de bank begon bij Ajax tegen Willem II (5-0). De aanvaller miste woensdag de laatste training, omdat zijn vrouw Nadine beviel van een dochter. Het is bij Erik ten Hag een stelregel dat een voetballer de afsluitende training moet meemaken om te kunnen spelen. De trainer hield daaraan vast: Davy Klaassen speelde op de plek van Berghuis.

Na een uur viel Berghuis in. Hij zag doelman Timon Wellenreuther redding brengen op zijn vrije trap en miste in de blessuretijd van dichtbij een enorme kans. "Ik wilde wel graag een doelpunt maken", beaamt de aanvallende middenvelder in gesprek met ESPN. "We dwongen vandaag de overwinning af; je zag dat Willem II het niet kon belopen. We hielden het tempo goed hoog. De vroege eerste goal is natuurlijk belangrijk. Dat was een geweldige goal van Antony Het was een mooie week. Nu door."

Berghuis vertelt dat zijn dochter Lizzie heet en dat het gezin het goed maakt. "Ik vond dit leuk", zegt hij over het proces van de bevalling. "Ze werd geboren om 14.15 uur en we trainden om 14.00 uur, dus het was ook onmogelijk om te trainen. We waren vroeg in de nacht in het ziekenhuis en hebben een lange aanloop gehad tot het kon gebeuren. Dat kostte wel, en dat mag ik eigenlijk als man niet zeggen, energie", lacht Berghuis. "Alle vrouwen thuis zullen wel denken..."

"Maar goed, het was een logische beslissing", doelt hij op zijn wisselbeurt. "Vannacht heb ik wel wat uurtjes slaap kunnen pakken en vanmiddag ook. Zo probeer je je nacht in te halen. Ik zei al meteen tegen de trainer dat ik vandaag wel bij de wedstrijd wilde zien. Ik wilde de ploeg helpen als het eventueel nodig was." Voorafgaand aan de wedstrijd zei Ten Hag dat Berghuis wel had kunnen starten. "Maar we hebben een hele goede selectie", voegde de trainer daaraan toe.

"Er speelt een hele goede vervanger, die natuurlijk eigenlijk gewoon een twaalfde basisspeler is. Hij baalde niet, want hij heeft eergisteren natuurlijk een slechte nacht gehad. Gisteravond kwamen dan alle emoties eruit. Hij leeft op een roze wolk." Ajax won uiteindelijk met 5-0. Antony scoorde twee keer; ook Lisandro Martínez, Davy Klaassen en Danilo deden een duit in het zakje. Ajax hield voor de zevende keer op rij de nul in de Eredivisie, een reeks die de club sinds 1997 niet meer neerzette.