‘Avondlockdown’ in Nederland: publiek is langere tijd niet welkom

Vrijdag, 26 november 2021 om 14:41 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:02

Publiek blijft voorlopig niet welkom in de stadions. Het demissionair kabinet koerst af richting een verscherping van de geldende coronamaatregels: veel sectoren moeten dicht van 17.00 uur tot 05.00 uur. Het voetbal lijkt te kunnen doorgaan, maar de stadions zullen gesloten blijven. Volgens de NOS gelden de nieuwe regels vanaf zondag voor minstens drie weken.

Volgens de huidige maatregelen zouden de stadions tot 4 december gesloten blijven voor publiek. De regels die zondag ingaan, zullen minstens drie weken gelden. Daarom kan de conclusie worden getrokken dat er in ieder geval tot en met zondag 19 december geen publiek in de stadions is. Op die dag staat ook De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax op het programma. Het besluit betekent dat nog minstens vier volledige speelrondes in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, plus één ronde in de TOTO KNVB Beker, zonder fans worden afgewerkt. Bovendien kunnen Ajax, Feyenoord, AZ en Vitesse in de laatste wedstrijd in de groepsfase van hun Europese toernooi niet op steun van de supporters rekenen.

De eerstvolgende Eredivisie-speelronde waar mogelijk publiek bij aanwezig is, is speelronde 18. De wedstrijden in die speelronde worden gespeeld van dinsdag 21 december tot donderdag 23 december. Er is echter eerst een kentering in de coronacijfers nodig voordat het kabinet aan versoepelingen denkt. Het gemiddeld aantal dagelijkse besmettingen ligt echter al vijf opeenvolgende dagen boven de 20.000, terwijl de bezetting in de ziekenhuizen al wekenlang een stijgende lijn vertoont. Van een daling is nog geen sprake en dus zouden de maatregelen later ook verlengd of zelfs verder aangescherpt kunnen worden.

De 'avondlockdown' geldt ook voor de amateursport, waardoor avondtrainingen en -wedstrijden geen doorgang kunnen vinden. Het is onduidelijk of het gevolg daarvan (opnieuw) is dat amateurclubs voortijdig het toernooi om de KNVB Beker moeten verlaten. Vorig seizoen werden alle amateurclubs uit het toernooi gezet, omdat zij geen trainingen mochten houden en geen wedstrijden konden afwerken. Daardoor bleven alleen 23 betaaldvoetbalclubs over vanaf de tweede ronde, waarvan er negen werden vrijgeloot. Het is ook denkbaar dat de bekerwedstrijden met amateurclubs bijvoorbeeld 's middags worden gespeeld, maar daarover is nog geen duidelijkheid.

Ingewijden melden aan de NOS dat restaurants en cafés, 'niet-essentiële' winkels, bioscopen en theaters, musea, pretparken, sportscholen en de amateursport worden gesloten tussen 17.00 uur en 05.00 uur. Levensmiddelenwinkels kunnen tot 20.00 uur openblijven. De scholen blijven ook open. Donderdag leken de nieuwe maatregelen vanaf zaterdag in te gaan, maar volgens de laatste informatie wordt zondag de begindatum. Vrijdagavond geven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge toelichting op een persconferentie.