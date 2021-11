Buitenlandse media bewieroken Ajax: ‘Sensatie van deze CL-campagne’

Donderdag, 25 november 2021 om 12:14 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:23

Ook in de buitenlandse media is de zege van Ajax op Besiktas (1-2) niet onopgemerkt gebleven. De Amsterdammers wonnen ook hun vijfde poulewedstrijd in de Champions League en mochten vooral Sébastien Haller bedanken. De Frans Ivoriaanse spits was als invaller goud waard met twee goals en werd de eerste speler ooit met negen treffers in zijn eerste vijf CL-optredens. Het optreden van de topscorer van het miljardenbal werd uitgebreid belicht. Er wordt gesproken over ‘de sensatie van de Champions League-campagne’ en 'een bommenwerper die in Istanbul het veld betrad'.

“Na de goal van Rachid Ghezzal draaide Ajax in de tweede helft de boel om,” tekent L'Équipe op. “En één man veranderde alles. Als een vos in de nacht dook hij op", doelt de Franse krant op Haller. "De voormalig aanvaller van AJ Auxerre bracht zijn totaal naar negen doelpunten in vijf Champions League-wedstrijden en komt daarmee op gelijke hoogte met Robert Lewandowski. Haller is nu de eerste speler ooit die in zijn eerste vijf duels in de Champions League negen keer scoort. Hij is een recordbreker.”

9 goals! ?? De man weet van geen ophouden en staat inmiddels op gelijke hoogte met superspits Lewandowski ?? Ongekende cijfers??#ZiggoSport #UCL #besaja pic.twitter.com/AgehH2Y0Yc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 24, 2021

“Voor Ajax is de groepswinst in de Champions League al binnen. De Amsterdammers kwamen tegen Besiktas nochtans op achterstand, maar invaller en scherpschutter Sébastien Haller draaide de wedstrijd om met twee goals in een kwartier”, schrijft Sporza. De Belgische krant Het Laatste Nieuws heeft ook oog voor het record van de doelpuntenmachine van Ajax. “Haller doet het dus zelfs beter dan Erling Braut Haaland, die acht keer scoorde in z’n eerste vijf wedstrijden. En, om het lijstje compleet te maken, dat deden in het verleden ook Alessandro Del Piero en Diego Costa.”

Ook in de geschiedenisboeken van Ajax heeft Haller vanaf heden een speciaal plekje. Nooit eerder scoorde een speler namelijk vaker dan negen keer in het hoogste Europese clubtoernooi. Alleen Jari Litmanen kwam in het seizoen 1995/96 tot hetzelfde aantal. De kans is zeer aannemelijk dat Haller dat record uit de boeken schiet, daar Ajax nog een groepsduel tegoed heeft en verzekerd is van deelname aan de volgende ronde. Als hij over alle Europese competities de boeken in wil gaan als topscorer in een enkel seizoen, zal hij Sören Lerby voorbij moeten. De Deen kwam in het seizoen 1979/80 tot tien treffers in acht duels in de Europa Cup.

Volgens Marca is Haller ‘een van de sensaties in deze Champions League-campagne'. Ook het Portugese Record had oog voor de overwinning van de poulegenoot van Sporting Portugal. “Met de kwalificatie voor de laatste zestien al op zak heeft Ajax ook de eerste plek in de poule veiliggesteld, met een 1-2 overwinning in Istanbul. Haller bevestigde nog maar eens aan wat voor geweldig seizoen hij bezig is.” La Gazzetta dello Sport zag de invaller eveneens uitblinken. “Wat een dubbelslag voor de Ivoriaan, de topscorer van Europa met Robert Lewandowski! Na de achterstand voor Ajax in Istanbul betrad de bommenwerper het veld.”