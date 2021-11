Emoties van André Onana schieten alle kanten uit in televisie-interviews

Woensdag, 24 november 2021 om 23:37 • Dominic Mostert • Laatste update: 00:02

André Onana wil Ajax na dit seizoen transfervrij verlaten. De doelman maakte woensdagavond zijn rentree in de basis tegen Besiktas (1-2 zege), maar die speelminuten hebben hem ogenschijnlijk niet aan het twijfelen gebracht. In een interview met RTL 7 kondigt Onana aan 'het hoofdstuk te willen afsluiten' en 'verder te willen kijken'. Hij oogt geëmotioneerd, evenals in een later interview met Ziggo Sport.

Met zijn weigering om zijn contract te verlengen, in een periode waarin Ajax alles in het werk stelde om zijn schorsing aan te vechten, heeft Onana veel supporters tegen zich in het harnas gejaagd. "Natuurlijk. Natuurlijk begrijp ik dat", zegt de doelman over de onvrede onder de fans. "Ik respecteer de mening van iedereen. Voor mij was het belangrijk om... Hoe ga ik dit zeggen? Als je een deur opent, moet je hem op een dag ook weer sluiten. Misschien is voor mij de tijd gekomen om te vertrekken. Ik heb mijn best gedaan voor deze club, ik heb alles gedaan."

"We hebben veel bereikt. En als ik kijk naar de foto's van het jaar van de Europa League: volgens mij ben ik de enige die er nog steeds is (Davy Klaassen is later teruggekeerd, red.). Soms zeg ik tegen mezelf: wow, dat was een geweldig seizoen. Maar zeker na wat er nu gebeurd is, is het goed om een nieuwe start te maken en vooruit te kijken", vindt Onana. "Ik ben blij om hier te zijn, maar het is ook niet gemakkelijk geweest, dus ik wil dit hoofdstuk nu afsluiten en verder kijken. Of het volgende hoofdstuk Internazionale is? Nee, het volgende hoofdstuk is Ajax, want ik heb hier nog een contract. We gaan zien wat er gaat gebeuren."

Het viel Onana zwaar om tien maanden uit de roulatie te zijn. Hij werd betrapt op het gebruik van het verboden middel furosemide, dat hij naar eigen zeggen aanzag voor een paracetamol. "Het was zwaar, maar dit hoort bij het leven. Je moet overleven, sterk zijn en altijd vooruit kijken", vertelt Onana. "Ik heb geprobeerd positief te blijven. Het was niet makkelijk voor mij en de mensen om me heen. Het was moeilijk om uit te leggen hoe dit is gebeurd bij iemand die nooit drinkt en nooit rookt. Zeker richting mijn ouders was het moeilijk. Op de een of andere manier moet je met de situatie leren omgaan."

In een interview met Ziggo Sport beweegt Onana voortdurend heen en weer, weegt hij zijn woorden en oogt hij mentaal belast. "Het was zwaar, omdat ik al vier maanden van tevoren wist dat de schorsing eraan zat te komen", blikt de keeper terug op de maanden voordat de schorsing werd aangekondigd op 5 februari. "Ik moest nog gewoon wedstrijden spelen. Ik had een gesprek met Marc (Overmars, red.), Edwin (van der Sar) en de trainer. Zij zeiden: André, dit is de situatie en je zult ermee moeten omgaan. Ik speelde dus in de wetenschap dat ik eruit zou liggen."

Onana vermoedt bezig te zijn aan zijn laatste seizoen in Amsterdamse dienst. "Dat ziet er wel zo uit", beaamt hij. Van een mondeling akkoord met Internazionale, dat volgens Fabrizio Romano is gesloten, weet hij niks. "Weet je wat het probleem is? Het probleem is dat de pers mij meestal informeert over mijn eigen leven. Ik heb een contract met Ajax, toch?" Even later, iets concreter over het zogenaamde akkoord: "Dat is complete bullshit. Bullshit. Het is bullshit." In de studio concludeert Wytse van der Goot dat de 'emoties alle kanten opschieten' in het interview. De presentator noemt het een 'indrukwekkend' gesprek. "Hij heeft iets heel doms gedaan", vult Rafael van der Vaart aan. "Hoe het gegaan is, is voor een speler dramatisch, zeker als het echt zo onschuldig was als hij zegt. Dan heb je een jaar van je carrière weggegooid."