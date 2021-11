Zenuwachtige André Onana werd door twee teamgenoten aangesproken

Woensdag, 24 november 2021

André Onana heeft woensdagavond genoten van zijn rentree onder de lat bij Ajax. De keeper kreeg verrassenderwijs een basisplek op bezoek bij Besiktas (1-2 zege) en verrichtte enkele belangrijke reddingen. Onana had zijn basisplaats niet verwacht en was nerveus voorafgaand aan de wedstrijd, vertelt hij in een interview met Ajax TV.

"Het geeft een heel goed gevoel", glundert de Kameroener. "Ik was een beetje gestrest voor de wedstrijd, maar mijn ploeggenoten hebben me geholpen. Ze hebben met me gepraat en me op mijn gemak gesteld. Ik ben blij dat alles goed is gegaan." Met name 'in het begin' was Onana nerveus. "Toen we het stadion in liepen en in de kleedkamers zaten, was ik nerveus. Sommige spelers konden het aan me zien. Nous (Noussair Mazraoui, red.), zei tegen me: ‘André, normaal ben je zo niet.’ Ook Zaka (Zakaria Labyad), zei zoiets. Het was een speciaal moment voor me. Ik ben hier om te ploeg te helpen."

Oei! André Onana voorkomt erger voor Ajax met een knappe redding. Nog een paar minuten tot de rust. #UCL #BESAJA pic.twitter.com/khzlAlM5hs — VTBL ? (@vtbl) November 24, 2021

Onana was 'natuurlijk' verrast door het nieuws dat hij aan de aftrap mocht verschijnen. "Zeker omdat Remko heel goed speelt en het elftal ook", vertelt de van een dopingschorsing teruggekeerde keeper. "Ik ben blij met hoe het gaat en met de overwinning. Ik hoop dat we dit jaar geschiedenis gaan schrijven." Zijn rentree voelde als een tweede debuut. "Tien maanden is een lange tijd. Het was niet makkelijk voor me. Ik ben blij om terug te zijn", aldus Onana. "Je moet veel doorstaan. Je leert van de shit. Ik ben gelukkig en ik probeer alleen het positieve te zien. Ik probeer vooruit te kijken."

Pasveer liet gedurende de absentie van Onana een goede indruk achter onder de lat bij Ajax. Onana denkt dan ook niet dat hij zijn concurrent onder druk zette. "Remko en ik hebben een goede relatie. Maar de druk ligt vooral bij mij. Ik ga mezelf na zo’n lange tijd niet vergelijken met Remko. Hij doet het erg goed. Ik wilde gewoon in het ritme komen en hoopte dat het goed zou gaan. Vandaag is het allemaal goed gegaan."