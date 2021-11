Van Halst verbijsterd door uitspraak De Boer over Overmars: ‘Dat méén je niet!’

Zondag, 21 november 2021 om 21:30 • Dominic Mostert

De toekomst van Erik ten Hag en Marc Overmars blijft onderwerp van gesprek. De trainer en directeur voetbalzaken van Ajax maken met de goede prestaties van de club ook buiten de landsgrenzen indruk, beseffen de analisten van Rondo. Ten Hag wordt in Engeland genoemd als een van de kandidaten om de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer op te volgen bij Manchester United. Mochten er onderhandelingen plaatsvinden met de club, dan zou de trainer er volgens Jan van Halst goed aan doen om te eisen dat Overmars mee mag.

"Zou hij als voorwaarde kunnen stellen dat hij alleen wil gaan als Overmars meegaat, omdat ze daar geen technisch directeur hebben?", vraagt Van Halst zich af in het praatprogramma. Hij is het allesbehalve eens met de opmerking van Youri Mulder dat een dergelijke eis zwakte zou uitstralen. "Zwák? Ik vind het juist sterk om een voorwaarde te stellen. Hij werkt graag met Overmars. En misschien kan Edwin van der Sar ook wel mee. Anders is hij overgeleverd aan de goden, zoals Solskjaer ook. Dan ben je overgeleverd aan de familie Glazer."

Het klopt overigens niet dat Manchester United geen technisch directeur heeft. The Red Devils gaven in maart invulling aan de posities van football director en technisch directeur, nieuwe rollen binnen de organisatiestructuur op Old Trafford. John Murtough werd aangesteld als football director, terwijl voormalig middenvelder Darren Fletcher werkzaam is als technisch directeur. Sinds het afscheid van manager Sir Alex Ferguson en directeur David Gill in de zomer van 2013 was vicevoorzitter Ed Woodward voor een groot deel verantwoordelijk voor de transferzaken.

Met name over de positie van football director werd in het afgelopen jaar veel gespeculeerd. De namen van Overmars en Van der Sar, respectievelijk directeur voetbalzaken en algemeen directeur van Ajax, passeerden regelmatig de revue in de Engelse kranten. Marco van Basten kan zich nog steeds een scenario voorstellen dat Ten Hag samen met de twee directeurs overstapt naar Manchester United. "Wat denk je van hij, Marc en Edwin?" Ronald de Boer heeft daar zijn bedenkingen bij. "Bij Marc heb ik het gevoel dat hij lekker in Epe wil blijven. Hij zit zo lekker op zijn plek daar. Dat kan hij wel jaren volhouden."

"Dat méén je niet!", reageert een verbaasde Van Halst op de opmerking van De Boer dat Overmars zichzelf nog jaren in Nederland ziet werken. "Wat als Erik ten Hag weggaat?" Ook dan hoeft Overmars zich volgens De Boer geen zorgen te maken om zijn eigen positie. "Marc heeft zijn diensten bewezen. Die ligt er niet snel uit. Hij zal niet snel onder druk komen te staan. Het is een ervaren man geworden. Hij kan zo weer iemand als Peter Bosz terughalen."