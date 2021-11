Marciano Vink noemt de club die beter past bij Erik ten Hag dan Man United

Zondag, 21 november 2021 om 19:39 • Dominic Mostert

Erik ten Hag houdt zich naar eigen zeggen niet bezig met een overstap naar Manchester United. De trainer van Ajax wordt in Engeland steevast genoemd in het rijtje kandidaten om Ole Gunnar Solskjaer op te volgen, maar tegenover ESPN benadrukt Ten Hag dat zijn focus bij Ajax ligt. Hij heeft de ambitie om dit seizoen prijzen te pakken met de club en wil zich niet laten afleiden door de verhalen over de mogelijke interesse vanuit Manchester.

"Ik ben met deze ploeg bezig", onderstreept Ten Hag na de 0-5 overwinning van Ajax op RKC Waalwijk. "We hebben een heel mooie selectie, we willen veel bereiken en daar richt ik me op. Daar zit alle concentratie, de rest leidt alleen maar af. Ik verwacht van mijn spelers dat ze bij Ajax zijn, dus dan moet ik het goede voorbeeld geven." Volgens Ten Hag speelt er op dit moment niets concreets rondom een aanstelling op Old Trafford. "Ik weet van niks, ik heb niks gehoord, dus daar hoef ik me helemaal niet mee bezig te houden. Ik richt me alleen op Ajax."

Ten Hag over interesse van Manchester United ??



"Ik richt mij alleen op Ajax. Dat verwacht ik ook van mijn spelers, dus dat moet ik ook doen" pic.twitter.com/PUcBNpj3RU — ESPN NL (@ESPNnl) November 21, 2021

In de studio van ESPN wordt door Marciano Vink en Kees Kwakman gereageerd op de woorden van Ten Hag. De analisten stippen aan dat trainers als Zinédine Zidane, Brendan Rodgers en Mauricio Pochettino ook worden genoemd als opvolgers van de ontslagen Solskjaer; in de ogen van Vink is Manchester United voor Ten Hag in ieder geval niet de juiste club. "Als Marc Overmars de job zou aannemen van technisch directeur, is het voor Ten Hag een abc'tje. Maar Manchester United is zo'n moeilijke club om te werken."

"Ik vind Bayern München beter bij Ten Hag passen dan een club als Manchester United. Tottenham Hotspur zou in de luwte ook een mooie club zijn. Als je daar wat opbouwt... Bij Manchester United wordt met alle sterren daar verwacht dat je meteen presteert. Bij een club als Bayern heerst iets meer rust. Ik denk dat zo'n club beter bij Ten Hag past", vindt Vink. Kwakman verwacht geen abrupt vertrek van Ten Hag in de komende maanden. "Maar na het seizoen: waarom niet? Hij kan bij zo'n club wel iets teweegbrengen, iets anders. Het is de vraag of je de tijd krijgt. Hij is een 'procestrainer', hij heeft het vaker over het proces, dus hij heeft wel tijd nodig."