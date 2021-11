Bruggink tipt Oranje: ‘Het zou me niet verbazen als hij er over een jaar bij is’

Donderdag, 18 november 2021 om 08:19

Het zou Arnold Bruggink niet verbazen als Jeremie Frimpong over een jaar deel uitmaakt van de selectie van Oranje voor het WK in Qatar. De twintigjarige rechtsback is dit seizoen onomstreden basisspeler bij Bayer Leverkusen. Bruggink noemt Frimpong in het programma Voetbalpraat van ESPN ‘een jongen die het invult zoals Denzel Dumfries dat doet’.

“Hij is onomstreden basisspeler bij de huidige nummer zes van de Bundesliga. Een jongen die het invult zoals Dumfries het doet. Het zou me niet verbazen als hij er over een jaar bij is”, zegt Bruggink over Frimpong. Bayer Leverkusen nam hem in januari voor elf miljoen euro over van Celtic. Dit seizoen speelde Frimpong - momenteel international voor Jong Oranje - voorlopig zeventien wedstrijden, waarin hij goed was voor een doelpunt en vijf assists.

Ook Mitchel Bakker kan dit seizoen rekenen op een basisplaats bij Bayer Leverkusen, al is hij momenteel uit de roulatie door een gescheurde enkelband. “Ik vind de manier hoe hij bij Jong Oranje speelt... Ik weet niet, ik heb altijd een beetje moeite met zijn manier van spelen. Als je bij Bayer Leverkusen basisspeler kunt zijn, ben je wel een serieuze kandidaat naar wie gekeken wordt”, geeft Bruggink te kennen. De gasten in Voetbalpraat wordt gevraagd naar een speler die momenteel nog niet in de picture is bij Oranje, maar volgend jaar mogelijk wel een serieuze kans maken op een plek in de WK-selectie.

Sjoerd Mossou, journalist voor het Algemeen Dagblad, noemt Tyrell Malacia. “Die is er al bij geweest, maar het is niet zo dat hij een vaste plek in het Nederlands elftal heeft. Louis van Gaal gaat straks 5-3-2 spelen en heeft een probleem op de linkerkant”, aldus Mossou. Presentator Vincent Schildkamp laat de naam van Quinten Timber vallen, terwijl Kees Kwakman verrast door Brian Brobbey te noemen. De negentienjarige spits komt dit seizoen bij RB Leipzig nauwelijks aan spelen toe.

“We zoeken toch een kapstokspits? Brian Brobbey. Hij moet komende zomer verhuurd worden”, zo motiveert Kwakman zijn keuze. “Dit is toch een verrassing? Luuk de Jong begint een beetje problematisch te worden. Dat gaat misschien erger worden. Voorin heb je toch wat problemen. Brobbey is misschien gekkigheid, hoor.”