‘Virgil van Dijk is de moeilijkste tegenstander waar ik tegen gespeeld heb’

Woensdag, 17 november 2021 om 15:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:52

Martin Ödegaard vindt Virgil van Dijk een van de lastigste opponenten tegen wie hij gespeeld heeft in zijn loopbaan. De middenvelder van Arsenal, die dinsdag met Noorwegen de kans op WK-kwalificatie verspeelde door met 2-0 te verliezen van het Nederlands elftal, sprak in een recent interview lovende woorden over de centrumverdediger van Liverpool. Aanstaande zaterdag staan de twee wederom tegenover elkaar, als Arsenal het op Anfield Road opneemt tegen de ploeg van manager Jürgen Klopp.

“Dat is een moeilijke”, mijmert Ödegaard aanvankelijk als hem gevraagd wordt de meest taaie tegenstander uit zijn carrière te benoemen. “Natuurlijk moet ik Sergio Ramos noemen, tegen hem heb ik een aantal keer in Spanje gespeeld.” Ramos was ploeggenoot van Ödegaard bij Real Madrid en stond tegenover de Noor toen hij in het seizoen 2019/20 verhuurd werd aan Real Sociedad. Vervolgens noemt Ödegaard ook de naam van Van Dijk. “Ik heb tegen hem gespeeld met het nationale team, dus dan zou ik ze allebei willen noemen. Zij waren tough.”

De voormalig speler van sc Heerenveen en Vitesse stond dinsdagavond negentig minuten in het veld en moest lijdzaam toezien hoe Van Dijk en consorten Noorwegen iedere kans op WK-kwalificatie ontnomen. Groepsgenoot Turkije wist op bezoek bij Montenegro wél te winnen (1-2) en plaatste zich daarmee voor de play-offs, die in maart plaatsvinden. Ödegaard liet in het verleden al eens doorschemeren graag het shirt van Liverpool te willen dragen. De middenvelder noemde The Reds in november 2014 zijn 'droomclub'.

Ödegaards seizoen verloopt vooralsnog met vallen en opstaan. Naast de uitschakeling met Noorwegen dateren zijn laatste negentig minuten van september, toen Tottenham Hotspur thuis aan de zegekar werd gebonden (3-1). Sindsdien moet de middenvelder, die deze zomer voor veertig miljoen euro overkwam van Real Madrid, het vooral doen met invalbeurten. Daar kan komende zaterdag verandering in komen, wanneer Arsenal op drie punten van koploper Chelsea kan komen in de Premier League.