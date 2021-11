‘Dat hij niet bij de nationale ploeg speelt, zorgt bij Feyenoord voor irritatie’

Oostenrijk besloot zijn WK-kwalificatiecampagne maandagavond met een 4-1 overwinning tegen Moldavië, een resultaat dat er toch al niet meer toe deed doordat de achterstand op Schotland en Denemarken reeds te ver was opgelopen. Gernot Trauner volgde de verrichtingen van zijn landgenoten normaal gezien op televisie vanuit Rotterdam. Dat de centrumverdediger na zijn sterke start bij Feyenoord voorlopig nog geen uitnodiging kreeg voor de nationale ploeg van Oostenrijk, zal in Rotterdam toch enigszins voor verbazing zorgen.

Hij is zo kaal, hij scoort een goal. Ja, dat is Trauner aus Tirol! Hij is Slot zijn eerste keus, hij heeft een pleister op zijn neus! Ja, dat is Trauner aus Tirol! Op de melodie van het nummer Anton aus Tirol van DJ Ötzi heeft Het Legioen reeds een inventief liedje voor Trauner gefabriceerd. Trauner heeft razendsnel de harten van het Rotterdamse publiek gestolen. Door de kenmerkende pleister op zijn neus. Doordat hij er op het eerste oog misschien niet echt uitziet als een meedogenloze verdediger, maar eerder als een bibliothecaris. En wellicht ook omdat er aanvankelijk wat sceptisch werd gereageerd op de komst van Trauner. Want een 29-jarige verdediger die tot dan zijn hele carrière in Oostenrijk had gespeeld? Als hij goed was geweest, had hij toch wel in de Duitse Bundesliga gespeeld?

Arne Slot zou Trauner echter al langer op zijn scoutingslijst hebben gehad. De trainer van Feyenoord zag hem in februari 2020 van dichtbij aan het werk, toen LASK AZ over twee wedstrijden (1-1 in Alkmaar, 2-0 in Linz) elimineerde in de tweede ronde van de Europa League. Trauner was de aanvoerder van de pressingmachine die de afgelopen jaren indruk maakte in de Europa League en er bijna in slaagde om het ongenaakbare Red Bull Salzburg van de troon te stoten in Oostenrijk. “Gernot had zijn hele leven in Oberösterreich gewoond, dus dit was min of meer zijn laatste kans om iets nieuws te proberen”, vertelt de Oostenrijkse journalist Fabian Zerche, die Trauner recentelijk sprak voor SPOX. “Bij LASK ging alles al wat minder en hij verdient in Nederland een stuk meer dan in Oostenrijk. LASK heeft nog wel echt geprobeerd om de transfer tegen te houden.”

Het vertrek van Trauner heeft forse gevolgen gehad bij LASK. “Hij was het hart van het team en met zijn vertrek is dat weggerukt. Hij is een leider, speelde altijd uitstekend en heeft zijn stempel op de club gedrukt. Maar dat hoort erbij, dit was voor hem een kans om naar een grote club in het buitenland te gaan”, sprak Dominik Thalhammer, die enkele weken geleden ontslagen werd als trainer van LASK. De oude club van Trauner bezet momenteel de tiende plaats in de Oostenrijkse Bundesliga, met even weinig punten als hekkensluiter WSG Tirol. Een compleet contrast met de situatie bij zijn nieuwe club Feyenoord, dat dit seizoen over het algemeen uitermate stabiel presteert.

De statistieken van Trauner in vergelijking met Botteghin en Spajic

Statistiek Gernot Trauner Eric Botteghin Uros Spajic Persoonlijke duels 9,6 8,9 8,4 Winstpercentage duels 67% 65% 59% Kopduels 6 5 3,4 Winstpercentage kopduels 68% 77% 53% Balveroveringen 7,1 7,1 6,1 Intercepties 1,5 2,5 1,5 Uitverdedigende acties 4,4 3,6 3,4 Schoten geblokkeerd 0,3 0,7 0,6 Passes 81 72 59 Voorwaartse passes 30 25 20

Trauner was nog niet van de partij tijdens het tweeluik van Feyenoord met FC Drita, dat de nodige pijn en moeite opleverde. Iets meer dan een week na zijn presentatie in De Kuip stond hij direct negentig minuten op het veld in het met 0-3 gewonnen uitduel met FC Luzern. Sindsdien miste hij geen minuut en met Trauner in de defensie presteert Feyenoord in verdedigend opzicht beter dan vorig seizoen, toen Uros Spajic of Eric Botteghin nog rechts in het centrum naast Marcos Senesi stond (en Lutsharel Geertruida doorgaans in plaats van Marcus Pedersen als rechtsback speelde). Feyenoord noteert gemiddeld per wedstrijd minder schoten tegen (8,9 om 10,5), minder schoten op doel tegen (3,2 om 4,2), minder expected goals tegen (0,9 om 1,4) en minder tegendoelpunten (1 om 1,1), zo blijkt uit statistieken van Stats Perform.

Gemiddeld per negentig minuten kan Trauner individueel eveneens betere cijfers overleggen dan de naar Ascoli vertrokken Botteghin en de naar FK Krasnodar teruggekeerde Spajic. Trauner gaat meer persoonlijke- en kopduels aan, wint gemiddeld meer (kop)duels en noteert meer balveroveringen, uitverdedigende acties en (voorwaartse) passes dan Botteghin of Spajic. Dat het aantal intercepties en geblokkeerde schoten lager ligt, kan er mede mee te maken hebben dat Feyenoord onder Slot verder van zijn doel verdedigt. Qua kopduels (113), intercepties (29), uitverdedigende acties (83), geblokkeerde schoten (6), passes (1536) en voorwaartse passes (569) noteert Trauner dit seizoen voorlopig de beste cijfers binnen de selectie van Feyenoord.

De statistieken van Senesi in dit en vorig seizoen

Statistiek 2020/21 2021/22 Persoonlijke duels 10,4 6,5 Winstpercentage duels 60% 65% Kopduels 3,9 2,5 Winstpercentage kopduels 61% 75% Balveroveringen 7,9 8,4 Intercepties 2,3 1,4 Uitverdedigende acties 3,3 2,6 Schoten geblokkeerd 0,7 0,4 Passes 66 86 Voorwaartse passes 27 31

Daarnaast presteert Senesi afgaande op zijn statistieken naast Trauner in veel opzichten beter dan vorig seizoen. Het winstpercentage van zijn (kop)duels, aantal balheroveringen en aantal (voorwaartse) passes ligt dit seizoen hoger bij de Argentijn. Trauner en Senesi horen dit seizoen gemiddeld per negentig minuten bij de vijf Eredivisie-spelers met de meeste passes (met Daley Blind, Lisandro Martínez en Jurriën Timber), de meeste passes vooruit (met Blind, André Ramalho en Martínez) en de meeste balveroveringen (met Olivier Boscagli, Martínez, Timber en Ramaho). Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met de speelstijl van Slot bij Feyenoord.

Stats Perform hanteert Passes Per Defensive Action (PPDA) om te bepalen hoe agressief er verdedigd wordt. PPDA geeft het aantal passes dat de tegenstander gemiddeld verstuurt voordat er tot een verdedigende actie wordt overgegaan aan, oftewel hoe snel er druk gezet wordt. Deze statistiek is een stuk lager dan vorig seizoen (9,3 om 11,9) en alleen Ajax zet momenteel voorlopig agressiever druk dan Feyenoord. Er werd vooraf al voorspeld dat Trauner in deze speelwijze een belangrijke rol zou kunnen spelen, daar LASK in Europa indruk maakte met een agressieve spelopvatting.

In dienst van LASK maakte Trauner in 2018 al zijn debuut voor de nationale ploeg van Oostenrijk, als invaller in de vriendschappelijke interland tegen Denemarken. Bondscoach Franco Foda riep hem vervolgens twee jaar lang niet op, totdat hij tussen november van vorig en maart van dit jaar nog vier interlands speelde. Voor het EK verdween Trauner vervolgens weer uit de Oostenrijkse selectie. “Trauner zelf heeft het gevoel dat hij niet gewaardeerd wordt door Franco Foda”, legt Zerche uit. “Ik heb met mensen bij Feyenoord gesproken en dat hij niet voor de nationale ploeg speelt, zorgt voor de nodige irritatie. Maar om eerlijk te zijn, is er met Hinteregger, Lienhart, Posch en Dragovic best wel veel concurrentie voor de positie van centrumverdediger. In mijn ogen is alleen Hinteregger op dit moment echt beter dan Trauner. Er is alleen ook niet zo heel veel aandacht in Oostenrijk voor zijn prestaties bij Feyenoord.”

Trauner in een van de vijf interlands die hij voorlopig voor Oostenrijk speelde.

Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Aleksandar Dragovic (Rode Ster Belgrado) en Stefan Posch (TSG 1899 Hoffenheim) waren tijdens de afgelopen interlandperiode de centrumverdedigers in de Oostenrijkse selectie. In oktober selecteerde Foda Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt), Kevin Danso (RC Lens) en Maximilian Wöber (Red Bull Salzburg) in plaats van Lienhart en Dragovic. “We hebben goede verdedigers, die regelmatig spelen in Duitsland en daar goed presteren”, zei Trauner daar zelf over in een interview met SPOX. “Maar dat ik er tijdens de laatste twee interlandperiodes niet bij zat, was wel een teken. Ik zal toch mijn best blijven doen om me in de kijker te spelen, dat is waarop ik invloed kan uitoefenen.”

Zerche denkt dat alleen bij het vertrek van Foda de kansen op een terugkeer van Trauner bij de nationale ploeg reëler zal maken. Foda loodste Oostenrijk afgelopen zomer op het EK naar de achtste finale, waar de latere winnaar Italië pas na verlenging te sterk was. De WK-kwalificatiecyclus verliep echter een stuk teleurstellender: Oostenrijk eindigde in Groep F als vierde, achter Israël, Schotland en Denemarken. Denemarken bleek ongenaakbaar, maar nummer twee Schotland eindigde uiteindelijk met maar liefst zeven punten meer. Het contract van Foda loopt na deze WK-kwalificatiecyclus af, dus de komende tijd zal er besloten worden over zijn toekomst. Trauner zal stiekem hopen dat er een nieuwe weg wordt ingeslagen bij de nationale ploeg van Oostenrijk. “Ik kijk niet echt naar hoe de andere centrumverdedigers het doen. Als zij het beter doen, verdienen ze het meer om te worden opgeroepen dan ik”, zei Trauner zelf nuchter. “Ik zou het mooi vinden om ooit terug te keren in de nationale ploeg.”