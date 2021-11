‘Xavi geeft groen licht voor spectaculaire rentree van Xavi Simons’

Maandag, 15 november 2021 om 18:19

Xavi Simons kan na dit seizoen terugkeren bij Barcelona, zo meldt Cadena SER. De achttienjarige middenvelder verliet La Masia in 2019 voor de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain en kwam sindsdien nog niet verder dan twee officiële wedstrijden in het eerste elftal. Zijn contract loopt medio 2022 af, waardoor Simons vanaf 1 januari vrij is om met geïnteresseerde clubs in gesprek te gaan.

Sinds de terugkeer van trainer Xavi in het Camp Nou zijn er veel potentiële versterkingen de revue bij Barcelona gepasseerd. Naar verluidt heeft Xavi inmiddels zelf zijn goedkeuring gegeven voor de rentree voor Simons, al is die transfer geen topprioriteit van de club. Desondanks hangt zijn toekomst in Parijs aan een zijden draadje. Gesprekken om het contract van de jonge middenvelder te verlengen verlopen vooralsnog stroef.

Simons en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola hebben van PSG geen garanties gekregen, terwijl het tweetal daar wel op inzet. De jongeling wil meer bij het eerste elftal betrokken worden. Simons traint wel mee met de selectie van trainer Mauricio Pochettino, maar de Argentijnse oefenmeester deed dit seizoen nog geen beroep op hem. De jeugdinternational kwam alleen tot 360 officiële speelminuten in de UEFA Youth League.

President Joan Laporta ziet het zitten om de voormalig jeugdspeler van Barcelona komende zomer transfervrij in te lijven. De relatie tussen Barça en PSG is er door de transfers van Lionel Messi en Neymar niet beter op geworden. Laporta zou de komst van Simons daardoor als een morele overwinning zien. De komst van de middenvelder heeft echter niet de hoogste prioriteit. Bij Barcelona ligt de focus de komende transferperiode vooral op aanwinsten die het eerste elftal direct kunnen versterken, maar Simons wordt gezien als een interessante optie voor de lange termijn.