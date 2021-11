Louis van Gaal vindt voertuig om training te kunnen leiden

Maandag, 15 november 2021 om 12:46 • Yanick Vos • Laatste update: 12:48

Louis van Gaal is in een rolstoel terechtgekomen na een val op zijn heup, zo meldt het Algemeen Dagblad. Zondagavond kwam de zeventigjarige bondscoach van het Nederlands elftal ten val bij het neerzetten van zijn fiets. Hij viel op zijn heup en bracht vervolgens een bezoek aan het ziekenhuis. Een operatie is niet nodig, de kwetsuur met vanzelf herstellen. Van Gaal verscheen maandagochtend in een golfkarretje op de training en leidde vanuit dat voertuig de training. Assistent-trainer Henk Fraser bestuurde het karretje.

Na de training met Oranje fietste Van Gaal samen met de spelers en technische staf richting het verblijf in Zeist. Bij het wegzetten van zijn fiets viel hij op de grond. Van Gaal viel overigens niet op de heup waar hij zes jaar geleden aan werd geopereerd. Volgens de krant zit de trainer in een rolstoel. Desondanks wil hij bij de groep blijven om Oranje naar het WK in Qatar te leiden. Dinsdagavond staat de beslissende wedstrijd tegen Noorwegen in De Kuip op het programma.

Een geblesseerde Louis van Gaal toch bij de training van Oranje. De bondscoach zou op zijn heup zijn gevallen. #nednoo pic.twitter.com/deIUxGv60j — Marcel Maijer (@MarcelMaijer) November 15, 2021

Volgens de berichtgeving wordt nu gekeken op welke manier Van Gaal zijn ploeg kan leiden tegen Noorwegen. De training van maandagochtend om 11.30 uur zal hij vanuit een golfkarretje geven. Om 13.30 uur volgt een persconferentie, waar de trainer naar verwachting in zal gaan op het incident en de gevolgen die het met zich meebrengt voor de laatste WK-kwalificatiewedstrijd.

Van Gaal leidt de training van Oranje momenteel vanuit een golfkarretje (met Fraser als privéchauffeur) ?? pic.twitter.com/YJizKkdz2y — ESPN NL (@ESPNnl) November 15, 2021

Het is niet voor het eerst dat Van Gaal als trainer in een rolstoel belandt. In 2007 brak hij zijn kuitbeen en enkel bij een reünie van de ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding). Van Gaal kwam destijds verkeerd neer toen hij een oefening van het polsstokhoogspringen uitvoerde. De toenmalig AZ-trainer volgde de wedstrijd tegen NEC vanuit een skybox.