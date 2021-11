Van Gaal bespreekt Sneijder: ‘Dan had hij zijn diplomaatje gekregen’

Dinsdag, 9 november 2021 om 20:20 • Mart van Mourik

Louis van Gaal heeft dinsdagavond kort gereageerd op het breken van Wesley Sneijder met de KNVB. De bondscoach van Oranje denkt dat de bond de juiste weg inslaat door de oud-international geen voorkeursbehandeling te geven. Sneijder zou volgens Van Gaal ‘op de oude leest’ wel zijn ‘diplomaatje’ hebben gekregen.

Op de persconferentie in aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijden van Oranje komt het succes van Nederlandse trainers in het buitenland ter sprake. Desgevraagd laat Van Gaal weten dat het hem niet verrast dat de resultaten van Nederlanders aan het roer in het buitenland tegenvallen. Onlangs werd onder meer Mark van Bommel ontslagen bij VfL Wolfsburg, terwijl Ronald Koeman zijn biezen moest pakken bij Barcelona. “Er zijn eigenlijk maar een paar uitzonderingen in de Nederlandse trainersgeschiedenis, waarvan je kunt zeggen dat ze geslaagd zijn als trainer in het buitenland.”

“En die hebben allemaal een vooropleiding genoten”, vervolgt Van Gaal. “Rinus Michels heeft bijvoorbeeld de ALO gedaan. Leo Beenhakker heeft het CIOS gedaan, Hiddink heeft de ALO gedaan. Dat zijn allemaal grote namen, die heel wat betekend hebben in het buitenland. Die hebben grote clubs getraind. Van Dick Advocaat en Bert van Marwijk moet ik zeggen dat ik niet weet wat hun achtergrond is. De jongens van de huidige generatie hebben bijvoorbeeld een vooropleiding gymnasium gehad, maar dat is niet een opleiding die je zo nodig moet hebben voor het vak trainer/coach. Dan gaat het ook om de overdracht van een visie of een overtuiging. Dat leer je wel op het CIOS en de academie voor lichamelijke opvoeding, en anders wel voor de klas. Dat is een belangrijke factor."

Volgens Van Gaal is een van de verklaringen voor het gebrek aan successen van Nederlandse trainers in het buitenland dat de KNVB tot voor kort te makkelijk trainersdiploma’s uitdeelde. “Ik denk niet dat er een land is dat de diplomaatjes zo makkelijk heeft weggegeven als Nederland. Nee, dat is niet goed voor het Nederlands voetbal. Ik denk dat het geval van Sneijder duidelijk maakt dat de KNVB een andere richting is ingeslagen. Sneijder is recordinternational, dus op de oude leest zou hij zijn diplomaatje gekregen hebben. Ik denk dat de KNVB de goede richting inslaat”, besluit Van Gaal.

Sneijder maakte afgelopen week tijdens de voorbeschouwing op het Champions League-duel tussen Borussia Dortmund en Ajax (1-3) op RTL 7 bekend niet door te gaan met de trainerscursus. Als hoofdreden gaf de 37-jarige geboren Utrechter tegen presentator Humberto Tan aan ‘niet op een lijn met de KNVB’ te liggen. "Ik zie mezelf veel meer als manager dan als een echte veldtrainer", zei Sneijder. "Mijn wens was eigenlijk dat ik een stukje maatwerk kon krijgen. Maar dat paste niet in het beeld van de KNVB."