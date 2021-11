Ziyech gaat in ruzie met bondscoach: ‘Ik wil het echte verhaal horen, Hakim’

Dinsdag, 9 november 2021 om 09:40 • Yanick Vos

Hakim Ziyech heeft in het programma Tiki Taka Touzani gereageerd op zijn verbanning bij de nationale ploeg van Marokko. De Chelsea-aanvaller is voor de derde interlandperiode op rij niet opgenomen in de Marokkaanse selectie. Een ruzie met bondscoach Vahid Halilhodzic houdt hem voorlopig buiten de nationale ploeg. De trainer beticht Ziyech een gebrek aan discipline.

“Ik wil het echte verhaal horen, Hakim. De bondscoach van Marokko heeft gezegd dat jij onprofessioneel gedrag hebt laten zien. Onacceptabel, te laat komen, weigeren om te trainen, weigeren om te spelen. Dit is het moment dat ik jouw verhaal wil horen”, aldus Touzani in gesprek met Ziyech. “Hij heeft zijn visie ervan en ik heb mijn visie ervan”, reageert Ziyech. “Het is wat het is nu, ik weet wat er is gebeurd. Dat is voor mij het allerbelangrijkste.”

Touzani maakt vervolgens een opsomming waarin hij vraagt of Ziyech onacceptabel of onprofessioneel gedrag heeft vertoond, of dat hij geweigerd heeft om te spelen of dat hij zichzelf boven de groep heeft geplaatst, zoals Halilhodzic beweert. Ziyech reageert in het programma op iedere vraag ontkennend. “Ik behandel iedere speler met respect. Iedereen die mij kent of die met mij heeft gewerkt, weet dat. Het is wat het is, so be it”, aldus de ex-Ajacied.

Net als Ziyech is ook Ajax-back Noussair Mazraoui al maandenlang niet meer opgeroepen voor de nationale ploeg vanwege een geschil met de bondscoach. Zonder Mazraoui en Ziyech plaatste Marokko zich vorige maand voor de laatste kwalificatieronde van het WK van 2022. Door een 1-4 overwinning op Guinee heeft het Noord-Afrikaanse land twaalf punten verzameld uit vier wedstrijden, waardoor de groepswinst een feit is met nog twee wedstrijden voor de boeg.