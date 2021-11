Feyenoord wint door ‘gelukje’ in Berlijn: ‘Ik dacht: ‘wat gebeurt hier nou?’

Arne Slot was een tevreden trainer na de uitzege van Feyenoord op 1. FC Union Berlin (1-2) in de Conference League. Door de overwinning van donderdagavond op de Bundesliga-club zijn de Rotterdammers zo goed als zeker van overwintering in het derde Europese clubtoernooi. “Het is geloof ik niet heel gebruikelijk dat Feyenoord zware Europese uitwedstrijden wint”, zei de oefenmeester van Feyenoord na afloop. “Maar het is ons hier gelukt.”

Feyenoord was na een kwartier spelen al op voorsprong gekomen via Luis Sinisterra, maar op slag van rust kwam Union Berlin op 1-1 dankzij een treffer van Christopher Trimmel. In de 72e minuut werd Cyriel Dessers de matchwinner van Feyenoord door een enorme fout van Andreas Luthe af te straffen. De keeper van Union Berlin gleed uit na een terugspeelbal. Daardoor had de ingevallen Dessers de bal voor het intikken. “Dat was een gelukje”, erkende Slot. “Maar als je niet druk zet, dan dwing je zo'n gelukje niet af.”

Dessers maakte zondag als invaller ook al de winnende treffer in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam (0-1). “Daar zijn we heel blij mee", zei Slot. “Maar Bryan Linssen doet het ook uitstekend. Hij had nu weer een belangrijke rol in de 1-0 van Luis Sinisterra. We doen het met z'n allen en werken vaak harder dan onze tegenstander. Dat is onze kracht.” Trimmel kreeg in de slotfase zijn tweede gele kaart van de wedstrijd voor het weggooien van de bal, waarna ook Cedric Teuchert moest inrukken voor natrappen bij Tyrell Malacia.

“Ik vond ons in de eerste 35 minuten goed spelen, maar daarna werden we compleet overlopen”, vervolgde Slot. “Dat hadden we aan ons zelf te wijten. Want we leden te veel balverlies. Ik was blij dat het bij de rust 1-1 stond. In de tweede helft deden we het beter en winnen we door een gelukje.” Voor Dessers was het winnende doelpunt ‘zijn job’. “Ik sta er om dat te doen. Dit hoort erbij”, vertelde de aanvaller, die zich had verbaasd over de actie van doelman Luthe. “Het veld was heel zwaar, zeker in het zestienmetergebied was het echt glad. Toen ik zag dat de keeper wilde kappen, dacht ik: wat gebeurt hier nou?”

“Toen wist ik echt dat ik ernaartoe moest springen. Gelukkig kwam hij bij mij terecht en kon ik hem binnenduwen.” Dessers sprak van 'extreme omstandigheden' in de regen. “Ik heb nog nooit zo veel last gehad van de regen als vandaag. Het veld was superzwaar, dat zag je ook terug in de wedstrijd. Na drie keer druk zetten waren mijn kuiten ontploft.”

Door de overwinning is Feyenoord zo goed als zeker van overwintering in de Conference League. De ploeg van Slot is met tien punten uit de eerste vier duels koploper in de groep. Nummer twee Slavia Praag heeft zes punten, terwijl nummer drie Maccabi Haifa op vier punten staat. “We staan er fantastisch voor”, zei Slot. “Nog een puntje en we overwinteren in Europa. Daar gaan we voor.”