Kranten genieten in Dortmund: ‘Het zal iedereen binnen Ajax een rotzorg zijn’

Donderdag, 4 november 2021 om 07:11 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:26

Ajax plaatste zich woensdagavond door een zege bij Borussia Dortmund al na vier wedstrijden voor de achtste finales van de Champions League. Door drie goals in de laatste twintig minuten won het team van Erik ten Hag met 1-3 bij de Duitse club, die lange tijd met tien man speelde door een rode kaart voor Mats Hummels. De kranten in Nederland zijn lovend over de prestatie van Ajax, al wordt ook stilgestaan bij de mindere eerste helft van de Amsterdammers.

‘Meesterlijk in miljoenenbal’, zo staat met grote letters op de voorpagina van Telesport, het sportkatern van De Telegraaf. Mike Verweij benadrukt in het wedstrijdverslag de knappe prestatie van Ajax: het kwam immers nooit eerder voor dat Ajax, of welke Nederlandse club dan ook, de eerste vier groepswedstrijden in de Champions League won. “Dat de overwinning veel moeilijker tot stand kwam dan nodig leek, zal iedereen binnen Ajax een rotzorg zijn.” De journalist van het dagblad benadrukt dat Ajax lange tijd geen schim was van ‘het droomteam dat Borussia Dortmund alle hoeken van de Johan Cruijff ArenA had laten zien (4-0)’. “Met tien keer balverlies bij de dertig balcontacten halverwege de wedstrijd stond Ryan Gravenberch symbool voor de Mokumse slordigheid. Al was de benjamin van Ajax beslist niet de enige die ver onder zijn niveau acteerde.”

Daar is de 1-1! ?? Met letterlijke pijn en moeite schiet Tadic de bevrijdende gelijkmaker tegen de touwen ?? Gaat Ajax dit vast kunnen houden? ??#ZiggoSport #UCL #BVBAJA pic.twitter.com/1ZbhG5n1lX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 3, 2021

Door doelpunten van Dusan Tadic, Sébastien Haller en invaller Davy Klaassen profiteerde Ajax in de laatste twintig minuten uiteindelijk optimaal van de overtalsituatie en werd de 1-0 achterstand weggepoetst. “Het zorgde na het laatste fluitsignaal voor een vreugde-explosie in het uitvak en op het veld. De Amsterdammers bewezen het Nederlands voetbal en zichzelf een geweldige dienst. De zege en de overwintering zorgen ervoor dat Ajax nu al 64 miljoen euro heeft verdiend. Maar veel belangrijker nog: de club maakt wereldwijd enorme reclame. En bewijst dat aanvallend voetbal loont”, stelt Verweij donderdag.

Dit gevecht kwam als geroepen

Op de voorpagina van AD Sportwereld van het Algemeen Dagblad staat met grote letters ‘Binnen!’ en boven het wedstrijdverslag staat de kop: ‘Ajax heeft plek bij de elite terug’. “Ajax schaart zich na twee pijnlijke eliminaties weer op indrukwekkende wijze bij de Europese elite en kan daarmee, bovenop de dik 50 miljoen die het al bij elkaar harkte, nog eens minimaal 12 miljoen euro tegemoet zien”, zo schrijft Johan Inan. Collega Sjoerd Mossou wijst erop dat de grote weerstand in Dortmund de wedstrijd zo enorm waardevol voor Ten Hag maakte. “Een gevecht zoals dit kwam als geroepen in deze fase van het seizoen, juist ook omdat Ajax zich na drie zeges wel een deukje kon permitteren in de Champions League.”

“Meer dan ooit werd de Amsterdamse ploeg gedwongen om zélf een oplossing te vinden tegen een onvermoeibare tegenstander, en vóór rust vond het dat antwoord vrijwel nooit. Het laat nog maar eens zien dat het bouwwerk waar Ten Hag nu een kleine twee jaar aan knutselt, nog zeker niet af is”, schrijft Mossou in zijn analyse over de krachtmeting. “Dat dit Ajax een voortreffelijk spelniveau kan halen in Europa, was al bekend. Maar Borussia Dortmund bewees nog maar eens hoe details op het hoogste niveau het verschil kunnen maken. De tweede ronde mag dan op imposante wijze bereikt zijn, op weg naar de knock-outfase valt er voor Ajax nog veel te verbeteren. Bovenal is dat een zegen voor Ten Hag en zijn elftal: het dwingt de Amsterdammers om de lat straks nóg wat hoger te leggen.”

Zwaailichten op alle attracties

“Het was kermis bij Borussia Dortmund - Ajax, met zwaailichten op alle attracties, op een avond dat het veelgeprezen Ajax bewees ook te kunnen winnen in de Champions League na een tactisch sterke, in de uitvoering mindere vertoning”, schrijft Willem Vissers van de Volkskrant. “Maar zelfs dan loopt het goed af met de landskampioen. Tegenstander kapot gespeeld. Alweer. Weer gewonnen, voor de vierde keer op rij. Nu al, begin november, is Ajax geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. Dat is een prestatie van formaat, gelardeerd met tientallen miljoenen euro's. Zo ging dat: achterstaan, niet goed voetballen, rustig blijven, geduld houden. Winnen.”

Vissers zag hoe de tijd in de tweede helft te lang duurde voor de tien man van Dortmund. “Ajax wachtte rustig tot de uitputting bij Dortmund daar was en sloeg onbarmhartig toe. Ajax naar de achtste finales, alweer zeker van pakweg zeventig miljoen euro deze Champions League. Maar woensdag dansten ze van vreugde, de Ajacieden.” John Graat van Trouw zag dat Ajax aanvankelijk veel moeite met de ploeg waar het in Amsterdam nog zo mee had gedold. “Zo heel gek was dat overigens niet. Borussia wilde in de eigen geel-zwart gekleurde burcht, met die unieke sfeer, niet nog eens afgaan en had de mouwen ver opgestroopt om er een heet avondje van te maken.”

Daar is zelfs nog de 3-1 van Klaassen! ?? Ajax recht de rug en wint in Dortmund ?? De Amsterdammers plaatsen zich voor de knock-outfase van de Champions League ??#ZiggoSport #UCL #BVBAJA pic.twitter.com/OOjPJ684CC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 3, 2021

“Het leidde tot een pot met veel strijd, een rode kaart, een dubieuze strafschop, fraaie acties, nog veel meer fouten, veel kansen en uiteindeljk de apotheose die in de tweede helft constant in de lucht hing. (...) Door de 1-3 overwinning is Ajax na vier groepswedstrijden al verzekerd van overwintering in de Champions League. Dat lukte de afgelopen twee seizoenen helemaal niet. Die ongekende sportieve luxe gaat gepaard met een forse financiële injectie. De inkomsten van het Europese hoofdtoernooi liepen door alle bonussen gisteravond al op tot boven de 65 miljoen euro", aldus Graat.