Vink laat ‘schandalige’ beelden van Ajax zien: ‘Hoe kan hij dit besluiten?’

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 21:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:57

Marciano Vink vond Ajax op bezoek bij Heracles Almelo (0-0) 'onherkenbaar slecht' spelen. De analist van ESPN illustreert dat aan de hand van beelden van Edson Álvarez, die in de 77e minuut zijn directe tegenstander Rai Vloet liet lopen. Volgens Vink had dat zomaar een tegendoelpunt kunnen inleiden voor Ajax.

Álvarez sprintte bij het bewuste moment mee met Vloet, terwijl Kai Sierhuis de bal namens Heracles op de rechterflank in het bezit kreeg. Hoewel Álvarez vlak naast Vloet liep, besloot de middenvelder van Ajax op de rand van het strafschopgebied plots om de achtervolging te staken. Vloet kwam zo helemaal vrij bij de eerste paal, maar de voorzet van Sierhuis was zwak en belandde in de handen bij Pasveer.

Van links naar rechts: Edson Álvarez loopt aanvankelijk mee met Rai Vloet, maar staakt de achtervolging op de rand van het strafschopgebied.

"Wat hier gebeurt, dat vind ik echt schandalig", zegt Vink. "Álvarez is in staat om terug te rennen, maar kijk wat er dan gebeurt: hij houdt gewoon in. Als deze voorzet over de grond is, is dit gewoon een doelpunt. Je weet dat die man gevaarlijk gaat worden in de zestien. Hoe kan hij op achttien, twintig meter van de goal besluiten: ik stop ermee. Dat vraag ik me echt af. Dat is niet iets voor Álvarez, want dat is er eentje die tot aan de achterlijn doorbijt. Ik snap dit dan niet."

Vink vond Ajax in het algemeen niet goed. "Ajax was onherkenbaar slecht", aldus de oud-middenvelder. "Ik had het niet verwacht. Spelers waarvan je denkt nu kan je laten zien dat je er dicht tegenaan zit zoals Devyne Rensch..." De rechtsback kreeg overigens een kans in de basis bij afwezigheid van de zieke Noussair Mazraoui. "Ik herkende hem helemaal niet terug", vervolgt Vink. "Zoveel foute ballen, zoveel knullige dingen. Maar ook elke aanname duurde te lang, drie, vier keer aanraken voordat je een bal speelt. Je zag het bij de ervaren jongens ook, ballen die gewoon over de zijlijn werden geschoten, het was kommer en kwel."