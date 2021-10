Ramsdale blinkt uit in overwinning van Arsenal bij Leicester City

Arsenal heeft zaterdagmiddag in de Premier League een 0-2 zege geboekt op Leicester City. De ploeg van trainer Mikel Arteta kende een wervelende start via goals van Gabriel en Emil Smith Rowe. Arsenal mocht vervolgens Aaron Ramsdale bedanken dat er een op papier comfortabele overwinning werd geboekt. De doelman lag keer op keer in de weg bij doelpogingen van the Foxes. Door de zege staan the Gunners op zeventien punten uit tien duels, waarmee de ploeg naar de vijfde plaats stijgt. Leicester City blijft door de nederlaag steken op een tiende plaats in de Premier League met veertien punten.

Arsenal reisde in uitstekende vorm af richting het King Power Stadium. De bezoekers waren voorafgaand aan het Premier League-duel tegen Leicester City namelijk zes competitiewedstrijden op rij ongeslagen. De wedstrijd was nog geen minuut onderweg, toen Kasper Schmeichel zich bijna liet verrassen door een eigen speler. Bukayo Saka dribbelde het zestienmetergebied in en ging een combinatie aan met Alexandre Lacazette. De rechtermiddenvelder zette de bal voor, waarna Daniel Amartey de bal bijna achter zijn eigen doelman schoot. Enkele minuten later was het alsnog raak voor Arsenal. Een hoekschop van Saka werd in de lange hoek achterwaarts binnengekopt door Gabriel Magalhaes: 0-1.

Leicester City, dat al vijf competitieduels op rij niet had verloren, werd in de openingsfase continu overlopen door de ploeg van Arteta. Een tweede treffer van de bezoekers hing daardoor in de lucht. Uit een counter wist Arsenal de marge ook daadwerkelijk te vergroten. Saka vond de geheel vrijstaande Lacazette, die vanaf rand zestien leek uit te kunnen halen. Luke Thomas kon dit met een interceptie nog net net voorkomen, maar de bal viel vervolgens voor de voeten van Smith Rowe. De middenvelder twijfelde niet schoot onberispelijk binnen: 0-2. Na een klein half uur liet Leicester zich eindelijk voor het eerst zien. Kelechi Iheanacho dwong Ramsdale tot een uiterste redding met een schot in de lange hoek vanaf een meter of twintig.

Op slag van rust behoedde Ramsdale Arsenal voor de aansluitingstreffer door een vrije trap van James Maddison stijlvol te redden. De doelman kreeg wat hulp van de lat en de rebound was vervolgens niet aan Jonny Evans besteed. Leicester-trainer Brendan Rodgers was duidelijk niet tevreden over de eerste helft. Met Harvey Barnes en Ademola Lookman als invallers binnen de lijnen voor Amartey en Iheanacho, kreeg de thuisploeg na rust meer grip op de wedstrijd. Thomas schoot eerst rakelings langs de rechterpaal en vervolgens dwong Lookman Ramsdale tot een volgende redding. Met uur op de klok wist de doelman van Arsenal zich opnieuw te onderscheiden, toen Barnes aan de aandacht van de verdediging ontsnapte.

Twintig minuten voor tijd was het aan Schmeichel om zijn ploeg in de wedstrijd te houden. Pierre-Emerick Aubameyang leek de bal in de korte hoek te schieten, maar de Deense doelman wist knap redding te brengen met zijn voeten. De ploeg van Rodgers bleef aan de andere kant op zoek naar de aansluitingstreffer. Een voorzet van Youri Tielemans werd van dichtbij door Barnes net voorlangs gekopt. Een slotoffensief voor de thuisploeg zat er niet meer in.