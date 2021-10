Marco Rose belde na vernedering tegen Ajax met collega-trainer uit Eredivisie

Vrijdag, 29 oktober 2021

Daags na de vernedering tegen Ajax (4-0) heeft Borussia Dortmund-trainer Marco Rose contact gezocht met Frank Wormuth, de trainer van Heracles Almelo. In de Eredivisie heeft Wormuth al tweemaal een wedstrijd tegen Ajax gewonnen en dus was Rose op zoek naar advies. De boodschap van Wormuth aan zijn landgenoot: Ajax is kwetsbaar als het vanaf de eerste minuut onder druk wordt gezet. Zaterdagavond speelt Heracles tegen Ajax in de competitie.

In de aanloop naar de Champions League-wedstrijd van vorige week gaf Wormuth in de Duitse media al interviews over de kwaliteiten van Ajax. Hij adviseerde Rose om die interviews goed door te nemen, met het oog op de return in de Champions League. In de interviews sprak Wormuth over de vermeende zwaktes van de Amsterdammers. De oefenmeester won twee van zijn drie thuiswedstrijden tegen Ajax als trainer van Heracles. Ook de laatste thuiswedstrijd tegen Ajax vóór zijn komst werd door Heracles gewonnen, waardoor de Almeloërs zich in de loop der jaren hebben ontwikkeld tot angstgegner voor de topclub.

"Je kan niet wachten tegen Ajax, je moet actief zijn", luidt het advies van Wormuth. "Onder druk zetten, aanlopen en ze pijn doen. Je moet zeggen: 'Sorry, geen kans vandaag.' Als je gaat staan en kijken wat er gebeurt, ga je heel veel aftrappen. Dat heeft Dortmund gedaan tegen Ajax. Ik kan tegen mijn ploeg zeggen: als we zoals Dortmund spelen, hebben we geen kans. Maar goed, ik kan tegen Marco wel zeggen: ik heb dit en dit gedaan en dat werkte super, maar dan vraagt hij wat de uitslag was en moet ik zeggen: 5-0 verloren", doelt Wormuth op de 5-0 nederlaag van Heracles tegen Ajax van november 2020.

Op de persconferentie voor de wedstrijd vertelt de trainer van Heracles zich niet rijk te rekenen, ondanks de goede staat van dienst in thuiswedstrijden tegen Ajax in de laatste jaren. "Op papier zijn we misschien een angstgegner, maar dat geldt voor de fans en de pers, niet in de hoofden van de spelers", wordt Wormuth geciteerd door TC Tubantia. De trainer hoopt dat Ajax wellicht al bezig is met het weerzien met Borussia Dortmund, volgende week. "Zij vinden het kunstgras niets en spelen woensdag tegen Dortmund, dat kan een voordeel zijn."