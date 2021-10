‘Twee clubs in de race voor Hazard; Real Madrid gaat voor droomvoorhoede’

Donderdag, 28 oktober 2021 om 18:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:37

Het moeizame huwelijk tussen Eden Hazard en Real Madrid komt mogelijk in januari ten einde, zo meldt de Britse tak van ESPN. De dertigjarige aanvaller ligt ondanks zijn matige prestaties de afgelopen jaren nog altijd goed in de markt in de Premier League, zo klinkt het. Chelsea en Newcastle United behoren tot de clubs die Hazard in de winterse transferperiode willen inlijven.

Hazard bleef zondag in el Clásico tegen Barcelona (1-2 winst) op de bank, waarna Carlo Ancelotti veelzeggende woorden sprak over de vleugelspits. "Zijn probleem momenteel is dat hij een coach heeft die de voorkeur geeft aan andere spelers, wat kan gebeuren bij een ploeg als deze", aldus de trainer van Real Madrid, doelend op in ieder geval Vinícius Júnior. Hoewel Ancelotti daarna ook bemoedigend sprak over Hazard, ligt een vertrek van de Belg uit de Spaanse hoofdstad voor de hand.

Real Madrid betaalde in de zomer van 2019 liefst honderd miljoen euro voor Hazard, maar heeft sindsdien nog niet veel plezier beleefd aan de Belg. Hazard heeft in zijn tijd in Spanje met meerdere blessures te maken gehad, waardoor hij bijna zestig duels heeft moeten missen. Volgens ESPN hoopt Real in de winterstop een bedrag van vijftig miljoen euro op te kunnen halen voor Hazard, die tot medio 2024 vastligt.

De Koninklijke kan het geld goed gebruiken, want de club wil komende zomer twee topversterkingen binnenhalen. De bedoeling is zoals bekend om Kylian Mbappé transfervrij in te lijven, nadat Paris Saint-Germain afgelopen zomer diverse aanbiedingen van Real afsloeg. De Spaanse grootmacht hoopt zijn droomvoorhoede te completteren met Erling Braut Haaland, die voor een gelimiteerd bedrag van 75 miljoen euro weg kan bij Borussia Dortmund. Daarvoor zal Real moeten afrekenen met zo goed als de hele Europese top, want Haaland heeft de clubs voor het uitzoeken.

Hazard speelde zeven seizoenen voor Chelsea, voordat de linkerspits in 2019 overstapte naar Real. The Blues overwegen nu serieus om Hazard terug te halen en hoeven dan waarschijnlijk dus maar de helft te betalen van het bedrag dat twee jaar geleden werd ontvangen voor de aanvaller. Voor Newcastle United, dat onlangs in handen kwam van een steenrijk Saudi-Arabisch investeringsfonds, zou Hazard een absolute droomversterking zijn. ESPN stelt dat er ook belangstelling is van andere, niet nader genoemde Premier League-clubs.