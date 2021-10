Harry Maguire beoordeeld met een nul: ‘Een wandelende ramp’

Maandag, 25 oktober 2021 om 10:13

Engelse media zijn bikkelhard in hun beoordelingen over het optreden van Manchester United tegen Liverpool. Voor eigen publiek ging de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer zondag liefst met 0-5 onderuit tegen the Reds. Het regent onvoldoendes voor de spelers van United. Harry Maguire krijgt van the Guardian een twee, terwijl Manchester Evening News zijn optreden niet eens een punt waard vindt. De lokale krant geeft hem daarom een nul.

De achterhoede van Manchester United was zondag niet opgewassen tegen de voorhoede van Liverpool. Met name Maguire moet het ontgelden in de media. “Hij moet wel bovenaan de ranglijst staan in de Premier League op basis van het aantal doelpunten dat hij weggeeft aan de tegenstander. Een wandelende ramp die schuldig is aan zo’n beetje ieder doelpunt”, zo klinkt het oordeel van Manchester Evening News. Edinson Cavani krijgt met een vier het hoogste punt. Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw en Paul Pogba krijgen een één. Laatstgenoemde kwam na 45 minuten spelen binnen de lijnen en mocht een kwartier later met rood inrukken na een onbesuisde tackle.

David de Gea is in the Guardian een van de twee spelers met een voldoende. De Spaanse keeper krijgt ondanks vijf tegendoelpunten een zeven. “De enige speler van United die zijn werk deed.” Mason Greenwood (zes) is de andere United-speler met een voldoende. Het optreden van Maguire wordt beoordeeld met een twee, het op-één-na laagste cijfer. “Een jongen tegen de mannen van Liverpool”, zo klinkt het na het ongelukkige optreden van de United-aanvoerder. Alleen Pogba scoort met een één vanwege zijn rode kaart nog lager dan Maguire.

Vergelijkbare punten worden uitgedeeld in de Daily Mail. De tabloid geeft een twee aan Shaw, die geen moment grip kon krijgen op Mohamed Salah. De Egyptenaar scoorde drie keer en leverde de assist op het openingsdoelpunt van Naby Keïta. “Hij kon de nummer elf van Liverpool simpelweg niet aan”, zo klinkt het. Solskjaer krijgt van de krant ook een twee, het laagste cijfer dat wordt uitgedeeld. “Hij wilde de ploeg druk laten zetten op Liverpool, maar faalde hopeloos. Een complete vernedering.”

Bij Sky Sports worden de pijlen gericht op Pogba, die een twee als rapportcijfer krijgt na zijn korte invalbeurt. “Na het optreden van United in de eerste helft moest je wel iets heel bijzonders doen om de negatieve spotlights over te nemen van je teamgenoten, maar Pogba slaagde erin.” Maguire en Shaw krijgen allebei een twee. “De aanvoerder is zelf totaal niet in vorm en slaagt er ook niet in om de spelers om hem heen goed te organiseren. Hij moet nu echt verantwoordelijkheid nemen”, zo klinkt het over Maguire.