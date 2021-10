Valentijn Driessen noemt Roger Schmidt ‘beste trainer voor Ajax’

Maandag, 25 oktober 2021 om 07:06 • Laatste update: 07:19

Valentijn Driessen haalt in zijn column voor De Telegraaf stevig uit naar PSV-trainer Roger Schmidt. De Duitse oefenmeester krijgt het te verduren vanwege aanhoudende tegenvallende resultaten. Driessen noemt Schmidt de beste trainer voor Ajax, waar men zou hopen dat hij snel bijtekent in Eindhoven. “Een sterker signaal om een gezamenlijke toekomst met Schmidt nog eens tegen het licht te houden, is nauwelijks denkbaar voor de clubleiding van PSV”, aldus Driessen.

Driessen kon vorige week al niet begrijpen dat PSV het contract van Schmidt wil verlengen. “Ze hadden contact gehad en het ziet er goed uit. Het ziet er naar uit dat ze samen doorgaan. Er is bij Schmidt ook geen haar op zijn hoofd die eraan denkt om te stoppen. Dan denk ik: mijn god”, zei hij op de website van de krant. Ajax-clubwatcher Mike Verweij weet dat ze er bij Ajax niet rouwig om zijn, mocht de Duitser verlengen bij PSV. "Het is een grapje, en weliswaar een flauw grapje, dat er in Amsterdam wordt gezegd: laat Schmidt alsjeblieft bijtekenen, want het is de beste trainer die Ajax ooit heeft gehad. Dat zoiets gezegd wordt, is natuurlijk wel pijnlijk."

Het Ajax van Ten Hag sloopt PSV: 'Tikten ze van het kastje naar de muur'

Ajax won zondag met 5-0 van PSV, waardoor de koploper na tien wedstrijden een voorsprong heeft van vier punten en een beter doelsaldo: plus dertig om plus vijf. In de Johan Cruijff ArenA won de ploeg van Erik ten Hag overtuigend door doelpunten van Steven Berghuis, Sébastien Haller, Antony, Davy Klaassen en Dusan Tadic. Driessen vraagt zich in zijn column af hoe lang algemeen directeur Toon Gerbrands en technisch manager John de Jong zich nog voor de gek laten houden bij PSV. "Schmidt beste trainer voor Ajax", kopt hij in zijn column. “Iemand intern bij PSV zal langzamerhand toch door het zogenaamd goed functioneren van Schmidt heen prikken?”, vraagt Driessen zich af. “Of laten ze zich zand in de ogen strooien en wijten ze de oorwassing bij Ajax aan de afwezigheid van sterspeler Cody Gakpo en buitenspeler Noni Madueke? Of dat de Ajacieden zich vier dagen op de topper konden concentreren en de PSV’ers slechts twee?”

Driessen stelt dat Schmidt op zijn wenken is bediend in Eindhoven en het hem aan niets ontbreekt om met PSV beter te presteren dan nu. “Zelfs een flard van ontwikkeling of enig perspectief ontbreekt”, zo klinkt het. Driessen merkt op dat PSV vorig seizoen op een achterstand van zestien punten op Ajax eindigde. Afgelopen zomer lukte het de Eindhovenaren niet om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. “Toen het erop aankwam, lukte het PSV niet met elf tegen tien te scoren tegen Benfica en werd daardoor veroordeeld tot de Europa League. Daarin staat overwintering op losse schroeven na het verlies thuis tegen AS Monaco, terwijl de ploeg eerder met de schrik vrijkwam tegen Real Sociedad.”

In de Eredivisie staat PSV op de tweede plaats. De ploeg van Schmidt verloor van Feyenoord en Willem II en liep in Amsterdam tegen de derde nederlaag van het seizoen aan. “Na de afgang betoogde Schmidt dat hij te weinig trainingsuren kan maken vanwege het drukke speelschema. PSV is, ofwel zegt een topclub te zijn en wil daarom graag met de grote jongens meedoen en dat betekent iedere drie of vier dagen spelen. Daar is een selectie voor samengesteld. Het programma mag geen excuus zijn. Eén van Gerbrands tegeltjeswijsheden luidt: ’In topsport gelden geen excuses’.”

Ondanks de tegenvallende prestaties is de clubleiding van PSV met Schmidt in gesprek over een nieuw contract. Driessen vraagt zich af of de huidige nummer twee van de Eredivisie hier goed aan doet. “Gaat er bij Gerbrands en De Jong geen lichtje branden als de trainer na een vlak optreden tegen AS Monaco roept dat hij een fantastische tweede helft heeft gezien? Terwijl er geen enkele uitgespeelde kans viel te noteren. Of dat hij vond dat breekijzer Vinícius liet zien van grote waarde te zijn geweest voor PSV. Hoewel hij ordinair gezegd geen bal raakte", aldus Driessen, die stelt dat Ajax zondag 'op halve kracht' speelde.

Driessen gaat ook in op uitspraken van Schmidt in de media. Na de 2-1 zege op Go Ahead Eagles eerder dit seizoen schaalde hij het spel van de Deventenaren hoger in dan Feyenoord, waartegen PSV drie dagen eerder met 0-4 verloor. “Terwijl hij de eclatante 4-0 zege van Ajax op Borussia Dortmund bagatelliseerde. Waarmee hij de prestatie van Erik ten Hag niet alleen tekort deed, maar de Ajacieden tevens op scherp zette voor de onderlinge confrontatie zondag. En dat allemaal nog los van het krankzinnige wisselbeleid van Schmidt in de afgelopen zestien maanden", besluit Driessen.