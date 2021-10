FC Utrecht verstevigt dankzij Van de Streek plek in top-3 van de Eredivisie

Zaterdag, 23 oktober 2021 om 20:35 • Chris Meijer • Laatste update: 20:45

FC Utrecht blijft voorlopig de nummer drie van de Eredivisie. De ploeg van trainer René Hake won zaterdagavond in eigen stadion met 2-1 van sc Heerenveen, door een rake kopbal van Sander van de Streek in de slotfase van het duel. Waar de Domstedelingen in het spoor van Ajax en PSV blijven en de voorsprong op Willem II, Feyenoord en Vitesse (twee laatstgenoemde clubs hebben minder wedstrijden gespeeld) uitbreiden, dreigt Heerenveen de aansluiting met de subtop kwijt te gaan raken: de Friezen bezetten momenteel de achtste plaats, met dertien punten uit tien wedstrijden.

Utrecht trad aan met drie wijzigingen ten opzichte van het vorige week met 5-1 verloren uitduel met AZ: Moussa Sylla, Othman Boussaid en Quinten Timber kregen de voorkeur boven Van de Streek, Joris van Overeem en Mimoun Mahi, al kampte laatstgenoemde met een blessure. Bij Heerenveen was Henk Veerman de grote afwezige in de basiself. “Henk is ziek geweest, maar we zijn ook wat minder tevreden op dit moment", verklaarde Heerenveen-trainer Johnny Jansen in gesprek met ESPN. "Ik verwacht gewoon meer van Henk op dit moment, in algemene zin.”

De eerste grote kans was na een klein kwartier spelen voor Utrecht, toen een inzet van Bart Ramselaar van de lijn werd gehaald door Rami Kaib. Bijna tien minuten later was het wel raak. Django Warmerdam vond Sylla binnen het strafschopgebied, waarna de aanvaller de ruimte kreeg om te controleren, de bal achter doelman Xavier Mous te schieten en Utrecht op voorsprong te zetten. Lang bleef die voorsprong niet op het scorebord, want 120 tellen later lag aan de andere kant de gelijkmaker al in het net.

Milan van Ewijk kwam aan de rechterkant van het veld het strafschopgebied binnen en zag zijn voorzet bij de eerste paal door Willem Janssen achter zijn eigen doelman Maarten Paes gewerkt worden. In het slot van de eerste helft waren de beste mogelijkheden via Arjen van der Heide en Anthony Musaba nog voor Heerenveen, maar de hoogtepunten waren na rust spaarzaam. Waar Utrecht lichtelijk het initiatief in handen had, deelde Heerenveen via een schot van Tibor Halilovic een spendenprikje uit.

Met nog ruim een kwartier te spelen bracht Jansen Henk Veerman in het veld en de spits kreeg al snel een goede schietkans. Kort na zijn invalbeurt kwam Utrecht echter op voorsprong. Een voorzet van invaller Hidde ter Avest werd op fraaie wijze door de eveneens ingevallen Van de Streek tegen de touwen gekopt. Die schade kon Heerenveen in de laatste tien minuten niet meer repareren, waardoor Utrecht voorlopig met twintig punten uit tien wedstrijden de nummer drie van de Eredivisie is. Willem II (achttien punten), Feyenoord (zestien punten, twee wedstrijden minder) en Vitesse (zestien punten, één wedstrijd minder) volgen daarachter.