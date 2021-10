Derksen haalt uit: ‘Al is het een seriemoordenaar, het zal ze een worst wezen’

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 21:23 • Mart van Mourik

Derksen zou het ethisch onverantwoord vinden als Marc Overmars ervoor kiest om naar Newcastle United te gaan. De directeur voetbalzaken van Ajax wordt sinds de overname van Newcastle door een steenrijk investeringsfonds uit Saudi-Arabië in verband gebracht met een vertrek naar the Magpies. Nadat Valentijn Driessen eerder op de dag schreef in De Telegraaf dat het hem niet zou verbazen als Overmars vertrekt, herhaalt Driessen vrijdagavond zijn uitspraken tijdens Veronica Inside. Het ‘flirten’ van de oud-buitenspeler met de Engelsen verbaast Derksen.

“Wat mij opviel in jouw column vandaag is dat Overmars wel open zou staan voor een overgang naar Newcastle United, omdat hij slechts 700 duizend euro per jaar verdient”, steekt Derksen van wal. “En dan denk ik: het loopt storm bij de voedselbank. Ik begrijp het ook wel, want die jongens werken in een totaal gekke wereld. Maar als je 700 duizend euro bij Ajax verdient, dan is dat toch een goed salaris voor zijn functie lijkt me. Kijk, het zou de supporters van Newcastle een worst zijn. Al komt er een seriemoordenaar. Het gaat hen er gewoon om dat hij poen binnenbrengt.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Newcastle kan Ajax ‘technisch onthoofden': ‘Dan zal hij Ten Hag polsen’

De column van Valentijn Driessen van vrijdagochtend. Lees artikel

“Ik vind dat mensen met volledige verstandelijke vermogens die moeten toch even twee keer nadenken”, vervolgt de analyticus. “Of ik denk dat spelers ‘nee’ gaan zeggen dadelijk? Nee, natuurlijk niet. Maar trainers ook niet. Dick Advocaat en Bert van Marwijk gaan er zo heen. En Cor Pot ook”, besluit Derksen, die aangevuld wordt door Driessen: “Overmars gaat er ook zo heen.”

“Hij verdient topsalaris, maar Marcel Brands verdient bij Everton geloof ik 3,5 miljoen euro”, weet de journalist, die ervan overtuigd is dat Overmars zeker oren heeft naar een vertrek naar Newcastle. “Er is volgens mij een pool van drie namen of zo, en als Overmars daaruit gekozen wordt gaat hij erheen. Dit vindt hij natuurlijk geweldig, want hij denkt dan van: een club kan ik vanaf de grond opbouwen tot een wereldclub. Geld is natuurlijk geen enkel probleem meer daar”, aldus Driessen.