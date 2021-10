Newcastle kan Ajax ‘technisch onthoofden': ‘Dan zal hij Ten Hag polsen’

Vrijdag, 22 oktober 2021 • Valentijn Driessen

Valentijn Driessen sluit niet uit dat Erik ten Hag snel in verband wordt gebracht met Newcastle United, de club die op Marc Overmars aast als technisch directeur. De afgetekende 4-0 overwinning van Ajax op Borussia Dortmund zal voor de huidige directeur voetbalzaken van de Amsterdammers volgens Driessen als markeerpunt dienen om te vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. In zijn column voor De Telegraaf spreekt de chef voetbal de verwachting uit dat Overmars Ten Hag zal polsen als hij daadwerkelijk de overstap maakt naar the Magpies. De Premier League-club kan Ajax zodoende 'technisch onthoofden', stelt Driessen.

Newcastle United is onlangs in handen gekomen van een steenrijk investeringsfonds uit Saudi-Arabië met grootse plannen. Overmars is in beeld om het aankoopbeleid uiteen te gaan zetten. Volgens Driessen gaat bij de huidige laagvlieger van de Premier League het geld rollen en ligt er de sportieve uitdaging om van ‘een provincieclub een wereldspeler te maken’. “Twee ingrediënten waar Overmars zich senang bij voelt”, schrijft Driessen. “Hij zal een verzoek tot gesprek honoreren. Juist de prestatie tegen Borussia Dortmund zal voor hem als markeerpunt dienen om bij Ajax te vertrekken.” Driessen stelt dat Overmars samen met Ten Hag voor de tweede keer in vier jaar tijd met relatief beperkte middelen een selectie samengesteld om te overwinteren in de Champions League. “Misschien zelfs wel een spelersgroep die het huzarenstuk van 2019 – halve finaleplaats – kan evenaren of met een beetje mazzel zelfs verbeteren.”

Driessen vraagt zich af welke andere uitdaging Overmars daarna nog rest bij Ajax. Hij stelt dat de club niet kan opboksen tegen het grote geld van de Europese grootmachten en daardoor altijd een subtopper zal blijven. Structureel doorstoten naar de beste acht van Europa is volgens hem gezien de financiële beperkingen in Nederland onmogelijk. “Zie hoeveel moeite het Dortmund kost om daar te komen en te blijven. Terwijl de begroting daar jaarlijks plus 200 miljoen euro is in vergelijking met Ajax”, aldus Driessen. “Overmars zal beseffen dat hem een hels karwei wacht als hij langer bij Ajax blijft. Het elftal zal na een successeizoen opnieuw worden leeggeroofd. Dat is het lot van Ajax. De leiders Dusan Tadic en Daley Blind raken op leeftijd en hebben nooit onder stoelen of banken gestoken nog een transfer te ambiëren. Toptalenten als Antony, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui en Jurriën Timber zullen beseffen dat ze het juiste moment moeten aangrijpen om de stap naar de Europese top te zetten, zoals Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt deden."

"De noodzakelijke opbouw van een nieuw team kan jaren duren en mooie transferkansen verknallen", vervolgt Driessen. Overmars weet dit ook, zo stelt hij. De eindeloze mogelijkheden bij Newcastle United zullen hem er mogelijk toe bewegen om naar Engeland te verhuizen. Driessen denkt dat hij Ten Hag naar de huidige nummer negentien van de Premier League wil halen. “Overmars weet dat een goede trainer-coach een halszaak is om van Newcastle een succesverhaal te maken. Vandaar, mochten de Saudi’s hem als technisch directeur aanstellen, dan zal hij Ten Hag polsen. Die zit bij Ajax in hetzelfde schuitje als Overmars. Na een successeizoen zal hij zich laten triggeren door een nieuwe uitdaging met onbegrensde mogelijkheden.” Het contract van Ten Hag in Amsterdam loopt door tot medio 2023.

In financieel opzicht zouden Overmars en Ten Hag er aanzienlijk op vooruitgaan in Engeland. De directeur voetbalzaken staat volgens Driessen in Amsterdam voor 700.000 euro op de rol. “Een hongerloon vergeleken bij zijn collega’s in de top. De karige beloning is net zo goed van toepassing op Ten Hag. Tenzij de privésituatie het niet toelaat, zal opwaardering door Ajax niet opwegen tegen een avontuur in Newcastle. Zelfs het ploeterende Barcelona en Arsenal – zij trokken eerder tevergeefs aan Overmars – staan daarbij in de schaduw. Zo wordt Ajax direct na één van de mooiste Europese avonden deze eeuw geconfronteerd met een ongewisse toekomst qua technische leiding”, aldus Driessen.

Ten Hag lijkt op dit moment niet in beeld bij Newcastle United, dat deze week manager Steve Bruce op straat zette. De gesprekken met een eventuele opvolger zijn in volle gang. Volgens de Italiaanse transfermarktexpert Fabrizio Romano is de clubloze Paulo Fonseca topkandidaat. De ex-trainer van onder meer AS Roma voerde al gesprekken met de clubleiding en praat vrijdag opnieuw met zijn mogelijk nieuwe werkgever. Romano meldt vrijdag op Twitter dat een akkoord over een contract voor de lange termijn dichterbij komt. “Het is nog niet rond, maar de onderhandelingen lopen.”