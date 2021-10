Bryan Linssen maakt indruk en is kanshebber op UEFA-eretitel

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 11:25 • Yanick Vos

Bryan Linssen maakt kans om te worden uitgeroepen tot Speler van de Week in de Conference League naar aanleiding van zijn optreden namens Feyenoord tegen 1. FC Union Berlin donderdagavond. De aanvaller behoort tot de vier genomineerden. Voetbalfans kunnen op de website van de UEFA hun stem uitbrengen.

Linssen was donderdagavond een van de smaakmakers bij Feyenoord in de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Union Berlin. De 31-jarige aanvaller was in de eerste helft goed voor de tweede treffer van de Rotterdammers. Robin Knoche raakte uit balans na een slim duwtje van Linssen en de spits faalde vervolgens oog in oog met doelman Andreas Luthe niet. Een kwartier voor tijd had Linssen ook een belangrijk aandeel in de derde treffer van Feyenoord. Een schot van de aanvaller kon nog gepareerd worden door Luthe, waarna Luis Sinisterra de bal voor het intikken had. Door de zege gaat Feyenoord aan kop in Groep E met zeven punten uit drie duels.

The nominees are in! Who gets your vote for #UECLPOTW?



Erik Botheim

Gavriel Kanichowsky

Ruano Sappinen

Bryan Linssen#Laufenn | #UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) October 21, 2021

Dankzij zijn sterke spel heeft Linssen een nominatie van de UEFA voor Speler van de Week te pakken. De Feyenoord-spits heeft wel stevige concurrentie. Erik Botheim van FK Bodö/Glimt was met twee goals en drie assists de grote man tijdens de indrukwekkende 6-1 zege op AS Roma. De andere genomineerden zijn Rauno Sappinen, die de doelpuntenproductie namens FC Flora Talinn tegen Anorthosis Famagusa (2-2) voor zijn rekening nam en Gavriel Kanichoswky, die twee keer doel trof voor Maccabi Tel Aviv tegen HJK (0-5).