Erik ten Hag: ‘Het is een belediging hoe jij, hoe jullie over Dortmund spreken’

Maandag, 18 oktober 2021 om 15:30 • Dominic Mostert

Borussia Dortmund is méér dan alleen Erling Braut Haaland, benadrukt Erik ten Hag maandagmiddag. Op de persconferentie voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Borussia Dortmund wordt de trainer als eerste gevraagd naar de kwaliteiten van de spits. "We spelen niet tegen Haaland, we spelen tegen Borussia Dortmund", maakt Ten Hag duidelijk.

Hij lijkt dan ook niet blij met de vragen van Joep Schreuder, die de persconferentie begint door Jurriën Timber te vragen of Ajax klaar is voor 'het fenomeen', waarna hij Ten Hag vraagt of Haaland is af te stoppen. "Het is een belediging voor die andere spelers hoe jij, hoe jullie over Haaland spreken. Dortmund is een uitstekend team met een heel goede spits. Er is niet één speler bij ons die hem specifiek gaat afstoppen. We moeten hem als team afstoppen. Zo gaan wij hem benaderen. Zo gaan wij tegen Dortmund spelen."

Timber bevestigt desgevraagd echter wel dat hij samen met Ten Hag de kwaliteiten van Haaland zal doornemen. "Jazeker, maar dat gebeurt wel bij meerdere spitsen, niet alleen bij Haaland. Ik denk wel dat hij de beste spits is tegenover wie ik heb gestaan. Dat wordt zeker een uitdaging", vertelt de verdediger, die Haaland een 'wereldspits' noemt. Hij speelde op 1 september met Oranje als rechtsback tegen Noorwegen, met Haaland in de spits. Toen merkte Timber dat Haaland nog beter was dan hij van tevoren dacht.

"Ik moet zeggen van wel, maar ik heb toen al aardig kunnen kijken naar Virgil van Dijk en Stefan de Vrij. Die deden het toen best goed, maar je zag nog steeds dat hij kansen creëerde voor zichzelf. Dat zegt al genoeg, denk ik", geeft hij aan. Ten Hag geeft desgevraagd aan dat hij Dortmund een favorietenrol toedicht in de poule. "Ik heb na de loting al gezegd dat Dortmund favoriet is in deze groep. Wij moeten als Nederland onze positie kennen. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat geen enkele ploeg in Europa graag tegen Ajax speelt."