‘Depay schiet omhoog op topscorerslijst van Oranje, maar is een subtopper’

Vrijdag, 15 oktober 2021 om 19:36 • Jeroen van Poppel

Wim Kieft vindt dat de uitstekende cijfers van Memphis Depay in het Nederlands elftal vertekenen. De oud-spits schrijft in zijn column voor De Telegraaf dat Depay qua niveau nog niet kan tippen aan een aantal van zijn illustere voorgangers. Bovendien ziet Kieft dat de huidige aanvalsleider van Oranje zijn doelpunten vooral maakt tegen kleinere landen.

Depay voegde tegen Gibraltar (6-0 winst) weer twee doelpunten aan zijn totaal toe en staat nu op 35 voor het Nederlands elftal. De 27-jarige aanvaller van Barcelona heeft daarmee nog tijd genoeg om het record van Robin van Persie, die tot vijftig goals kwam, te achterhalen, ziet ook Kieft. "In het huidige Oranje scoort Depay vaak, geeft hij assists en is hij een bepalende speler, maar hij haalt het historisch gezien niet bij andere Nederlandse grootheden in de spits", aldus de oud-aanvaller.

Volgens Kieft staan Johan Cruijff en Marco van Basten 'boven alle partijen', maar behoort Depay ook niet tot het rijtje daarachter. "Na Cruijff en Van Basten komen doelpuntenmakers als Van Persie, Patrick Kluivert, Dennis Bergkamp en Van Nistelrooij. De laatste is topscorer geweest van de Premier League én de Primera División. Deze spelers hebben bij hun clubs en met Oranje op grote toernooien successen geboekt, waren uitblinkers in grote wedstrijden en beslisten nationale en internationale topduels."

Depay scoort volgens Kieft vooral tegen kleine landen en liet het bijvoorbeeld in de Final Four van de Nations League afweten wat doelpunten betreft. "Internationaal moet je Depay plaatsen in het spitsenrijtje met subtoppers", aldus Kieft. "Cristiano Ronaldo en Lionel Messi even buiten beschouwing gelaten; Depay haalt niet het niveau van huidige topspelers als Karim Benzema, Romelu Lukaku, Mohamed Salah, Robert Lewandowski of Sadio Mané."

Gezien zijn leeftijd heeft Depay, die in februari 28 wordt, volgens Kieft de kans om nog te groeien. "Hij heeft tijd genoeg. Wellicht dat hij met Barcelona te zijner tijd kan terugkeren in de top. Ook staat er over een jaar een WK op het programma. Daar moet het gebeuren voor Depay, daar kan hij werkelijk zijn naam vestigen. Hij weet wat hem te doen staat om zich te scharen in het rijtje van Nederlandse toppers want daarin hoort hij op dit ogenblik niet thuis. Ondanks zijn stormachtige opmars op de eeuwige topscorerslijst van Oranje. Die lijst vertekent."