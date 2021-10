‘Ik denk dat Ajax heel veel spijt heeft dat ze hem niet gekocht hebben’

Vrijdag, 15 oktober 2021 om 19:05 • Laatste update: 19:10

Mike Verweij denkt dat Ajax spijt heeft dat Arnaut Danjuma nooit is aangetrokken. Volgens de Ajax-watcher van De Telegraaf heeft de 24-jarige vleugelaanvaller van Villarreal ‘heel hoog op de lijst gestaan’ in Amsterdam. Danjuma liet afgelopen maandag als invaller met een doelpunt een uitstekende indruk achter in de wedstrijd tussen Nederland en Gibraltar (6-0).

“Hij had een geweldige invalbeurt, al was de tegenstander misschien niet de beste die je kon treffen. Hij heeft wel even zijn naam gevestigd, al moet ik zeggen dat hij dat ook al deed in de wedstrijden daarvoor in de Spaanse competitie. Ik denk dat Ajax heel veel spijt heeft dat ze hem niet gekocht hebben”, geeft Verweij te kennen in Kick-Off, de voetbalpodcast van De Telegraaf. Er wordt hem gevraagd wanneer Ajax in de markt is geweest voor Danjuma.

“Dat was volgens mij in de tijd dat hij nog bij NEC en later Club Brugge speelde”, reageert Verweij. Club Brugge nam Danjuma in 2018 voor bijna drie miljoen euro over van NEC, waarna hij een jaar later voor ruim zestien miljoen euro de overstap naar Bournemouth maakte. Danjuma vertelde eerder in een interview met Voetbalzone dat er in februari van dit jaar ‘hier en daar’ contact was geweest met Ajax, maar dat daar niks mee gebeurde omdat hij niet midden in het seizoen wilde vertrekken bij Bournemouth.

“Ajax heeft hem heel hoog op de lijst gehad, maar niet doorgepakt en ik denk dat Overmars daar wel spijt van heeft gehad”, stelt Verweij. “Daarbij aangetekend dat hij wel een grote omweg heeft moeten volgen, nadat hij het aanvankelijk niet kon brengen. Na de interland tegen België (in oktober 2018, red.) raakte hij geblesseerd. Het heeft best even geduurd voor hij daar van herstelde en weer zo goed was als hij toen was. Maar ik verwacht heel van hem en de discussie dat Nederland geen buitenspelers heeft kan ook de prullenbak in.”

“Het mooie van die jongen was dat hij speelde alsof hij vrij op straat voetbalde”, zo haakt collega Valentijn Driessen in. “Hij pakte de bal op, maakte gewoon zijn actie, zocht zijn tegenstander op en gaf de bal voor. Het spel van Oranje is vaak een beetje steriel. Van Gaal zegt altijd dat er een stationnetje moet worden overgeslagen, maar dat gebeurt eigenlijk nooit. Daardoor heb je eigenlijk weinig snelheid en is het redelijk voorspelbaar. Deze jongen en Noa Lang zorgen voor een bepaalde onvoorspelbaarheid waar tegenstanders moeite mee hebben.”