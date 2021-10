Schmidt gaat loodzware week tegemoet: ‘Dat is een voordeel voor Ajax’

Vrijdag, 15 oktober 2021 om 17:10 • Mart Oude Nijeweeme

Voor PSV betekent de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle het startsein van een loodzware week. De ploeg van trainer Roger Schmidt treft zaterdag PEC Zwolle, speelt donderdag in eigen huis AS Monaco in de Europa League en werkt drie dagen later de kraker tegen Ajax af. Doordat Ajax op dinsdag al in actie komt tegen Borussia Dortmund in de Champions League, hebben de Amsterdammers een flink voordeel, meent de Duitse oefenmeester.

Dat de eerstvolgende tegenstander, PEC Zwolle, momenteel de rodelantaarndrager is, zegt volgens Schmidt niet zoveel. "In mijn beleving doet Zwolle het best goed dit seizoen", bekent de PSV-trainer tijdens het perspraatje vrijdag. "Ze zijn niet beloond voor hun spel met maar één punt. Er zit een helder idee achter hun strijdwijze, zowel met als zonder bal. Ze waren vaak dicht bij een resultaat, maar grepen daar net naast. Voor ons is het belangrijk om dat te constateren in de analyses. Al blijven wij favoriet en moeten we winnen, maar daarvoor zullen we wel ons niveau moeten halen."

De herstart van de Eredivisie betekent ook dat Joël Drommel zich weer kan laten zien. De doelman werd door bondscoach Louis van Gaal tijdens de afgelopen twee WK-kwalificatieduels buiten de selectie gelaten. Als reden werd gegeven dat de goalie zich zou hebben verslapen, maar daar wilde Van Gaal niets over kwijt. Ook Schmidt weigert uitgebreid in te gaan op de situatie van zijn pupil. "Ik kan alleen oordelen over zijn situatie bij PSV. Hij is altijd positief en gemotiveerd tijdens de training", aldus Schmidt. "Hij zal de afgelopen weken ook weer meenemen in zijn ontwikkeling."

Tot slot werd Schmidt, die tegen PEC kan beschikken over Cody Gakpo, Ibrahim Sangaré, Eran Zahavi, Davy Pröpper en Noni Madueke, gevraagd naar het drukke speelschema. 68 uur na het Europese treffen tegen Monaco wacht de kraker tegen Ajax. "Dat is een groot voordeel voor Ajax. Wij spelen op donderdag en zondag, dat is een uitdaging. Zeker als je uit speelt tegen een ploeg als Ajax, dat blijft een speciale wedstrijd. Maar daar moeten we niet te veel over praten. Het is zoals het is. Ik wil er niet over klagen."