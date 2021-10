Mauricio Pochettino plaatst vraagtekens bij uitspraken Neymar

Donderdag, 14 oktober 2021 om 17:36 • Laatste update: 18:15

Mauricio Pochettino gelooft niet dat Neymar volgend jaar al zijn voetbalschoenen aan de wilgen gaat hangen. De 29-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain zei in een zondag verschenen documentaire van DAZN dat de druk van het voetbal zijn tol heeft geëist, zowel fysiek als mentaal, en dat het WK 2022 in Qatar hoogstwaarschijnlijk zijn laatste toernooi wordt. Zijn trainer bij PSG heeft daar zo zijn bedenkingen bij.

Volgens Pochettino moeten de woorden van Neymar in een breder perspectief worden geplaatst. “Hij is een oprechte jongen en hij uit zijn gevoelens snel”, zei Pochettino op de persconferentie in aanloop naar het Ligue 1-duel van PSG met SCO Angers van vrijdagavond. “Zijn mentale kracht, in een leven dat al jarenlang in de schijnwerpers staat, is geweldig. Hij heeft van jongs af aan veel te verduren gehad. Soms worden dingen uit hun verband getrokken. Neymar houdt van voetbal en ik weet zeker dat hij nog jaren zal spelen. Daar twijfel ik niet aan.”

Neymar bekende in de documentaire Neymar & The Line Of Kings van DAZN dat het WK 2022 in Qatar weleens zijn laatste toernooi kan zijn. “Ik zie het als mijn laatste omdat ik niet meer weet of ik de kracht van geest heb om met voetbal om te gaan”, aldus de aanvaller. De uitspraken leverden de Braziliaan ook kritiek op, onder andere van voormalig speler van PSG Jeremy Rothen, die het ongepast vond tegenover zijn Franse werkgever. “Als je een speler van deze categorie bent, als je meer dan vier jaar het gezicht van de club bent geweest, als je je contract met vijf jaar hebt verlengd en je hebt besloten om je carrière bij PSG af te sluiten, dan kun je dat niet zeggen”, zei hij tegenover RMC Sport.

Neymar is er vrijdagavond tegen Angers sowieso niet bij aan de zijde van PSG, net als Lionel Messi, Ángel Di María, Marquinhos, Leon Paredes en Keylor Navas. Allen zijn bij hun land voor interlandverplichtingen. Ook Sergio Ramos is geen optie voor Pochettino. De Spaanse verdediger wacht nog altijd op zijn eerste minuten voor de Franse grootmacht. Toch wil de Argentijnse oefenmeester de afwezigheid van bovengenoemd zevental niet als excuus gebruiken. “De omstandigheden zijn zoals ze zijn. We mogen niet klagen en moeten gewoon proberen om in de best mogelijke condities te winnen.”