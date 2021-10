‘Real hoort vraagprijs van 60 miljoen voor droomopvolger van Casemiro’

Woensdag, 13 oktober 2021 om 21:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:09

Real Madrid beschouwt Aurélien Tchouaméni als ideale opvolger van Casemiro, zo weet Marca. De Koninklijke wil komende zomer naast Kylian Mbappé een extra middenvelder aantrekken en denkt naast Tchouaméni ook nog altijd aan Paul Pogba, die op 1 juli uit zijn contract loopt bij Manchester United.

Tchouaméni is zeker geen goedkope optie, want AS Monaco zal minimaal zestig miljoen euro vragen voor de 21-jarige verdedigende middenvelder. De kans is volgens Marca groot dat Tchouaméni na dit seizoen niet meer voor de Monegasken voetbalt, want hij wordt buiten Real ook begeerd door Manchester City, Liverpool, Chelsea en Juventus. Het wordt voor de Spaanse grootmacht lastig om eventueel de concurrentie aan te gaan met de Premier League-clubs, die momenteel financieel daadkrachtiger zijn.

Tchouaméni staat bekend als een van de grootste talenten in Frankrijk en maakte op 1 september zijn debuut voor het nationale elftal. De controleur speelde afgelopen zondag de volledige finale van de Nations League tegen Spanje (1-2 winst) mee en staat nu op vijf interlands. Tchouaméni werd door Monaco anderhalf jaar geleden voor achttien miljoen euro ingelijfd bij Girondins de Bordeaux en ligt vast tot medio 2024. De 1,87 meter lange middenvelder staat inmiddels op 60 duels voor Monaco, waarin hij 5 goals en 4 assists produceerde.

Real verwacht komende zomer een aanzienlijke salarismassa vrij te maken, aangezien de contracten van grootverdieners als Marcelo, Gareth Bale en Isco aflopen. Dat zal voldoende ruimte in het budget maken om naast Mbappé nog een topaanwinst te presenteren. Het gekende middenveld van de Spaanse grootmacht, dat al vele jaren wordt bespeeld door Casemiro, Toni Kroos en Luka Modric, begint op leeftijd te raken en de club is dan ook op zoek naar vers bloed.

Real haalde daarvoor afgelopen zomer al Eduardo Camavinga binnen, maar de achttienjarige Fransman is met zijn frivole spel nog niet de ideale opvolger van Casemiro op de positie van verdedigende middenvelder gebleken. Tchouaméni zou de defensieve zekerheid die Camavinga niet biedt wél kunnen toevoegen aan Real. De Madrilenen onderhouden op de achtergrond ook nog altijd contact met Pogba, maar kregen onlangs te horen dat zijn zaakwaarnemer Mino Raiola luistert naar een nieuw contractvoorstel van Manchester United. De komst van Pogba is daarmee nog altijd erg onzeker.