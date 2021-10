Keur weet waarom Drommel op de tribune zit: ‘Die wordt niet meer opgeroepen’

Maandag, 11 oktober 2021 om 18:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:55

Joël Drommel is niet op sportieve gronden buiten de wedstrijdselectie van Oranje gelaten door Louis van Gaal, zo beweert Piet Keur in een video-item voor NH Nieuws. De oud-spits van onder meer Feyenoord en AZ weet te melden dat Drommel zich deze week verslapen heeft en daarom voor straf als vierde keeper op de tribune werd gezet.

Van Gaal besloot deze interlandperiode om ook Mark Flekken op te roepen, waarmee zijn selectie in totaal bestaat uit vier doelmannen. Drommel werd kind van de rekening en zat tegen Letland (0-1 zege) op de tribune en zit maandagavond tegen Gibraltar opnieuw niet bij de selectie. "Weet je waarom Drommel op de tribune zat? Dat weet ik dan weer", zegt Keur met een grijns op zijn gezicht. "Hij is in slaap gevallen en was te laat! Dan moet je bij Van Gaal zijn... Die wordt de volgende keer denk ik niet meer geselecteerd."

?? | "Ik heb met de bondscoach altijd in de zaal gevoetbald. Ik noemde hem altijd Loes van Gaal", aldus Piet Keur over de bondscoach??. Ook heeft Keur nog een primeurtje over Oranje-keeper Joël Drommel.#drommel#NEDGIB #bakkiepleur ?? pic.twitter.com/iltfZG1NTD — NH Sport (@NHSport_) October 11, 2021

Barry van Galen, die samen met Keur het voetbal doorneemt, speelde bij AZ een jaar onder Van Gaal. "Te laat komen vindt Van Gaal het ergst wat er is, inderdaad", weet de enkelvoudig Oranje-international. "Het was tussen de middag", legt Keur uit. "Hij moest eten of zo, dat weet ik niet precies", aldus de oud-aanvaller, die zelf overtuigd is van zijn verhaal. "Vraag maar na, het klopt honderd procent."