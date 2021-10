Driessen: ‘Een uitstekend alternatief voor Ajax, maar heel moeilijk op te halen’

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 19:02 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:04

Ajax doet er volgens Valentijn Driessen verstandig aan om werk te maken van de terugkeer van Jasper Cillessen. In de podcast Kick-Off van De Telegraaf reageert de chef voetbal met een volmondig 'eens' op de stelling dat Ajax zo snel mogelijk de keeper van Valencia moet binnenhalen, nu Maarten Stekelenburg door een blessure is uitgeschakeld voor de rest van het seizoen. Hij erkent echter dat het moeilijk wordt om een transfer te realiseren.

Op dit moment is Remko Pasveer de eerste keeper van Ajax. De club kan vanaf 4 november weer beschikken over de momenteel geschorste André Onana. Omdat de Kameroener zijn aflopende contract vermoedelijk niet gaat verlengen, is het nog maar de vraag of hij meteen ma terugkeren onder de lat. "Ze moeten snel handelen op de transfermarkt als ze Onana niet onder de lat willen zetten vanaf 4 november", geeft Driessen aan. "Onana is een geweldige keeper. Hij krijgt iedere maand gewoon zijn salaris, dus eigenlijk moet je hem gewoon op doel zetten. Ongeacht wat de technische directeur ervan vindt. Je betaalt die jongen om doelman van Ajax te zijn."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De journalist kan het chagrijn van Ajax over de contractsituatie van Onana wel begrijpen. Toch moet de club zich in zijn ogen daarover heen zetten. "Je hebt ook niets voor hem betaald toen hij kwam (een opleidingsvergoeding van naar verluidt 150 duizend euro, red.). Uiteindelijk heb je enorm veel plezier aan hem gehad. Ik zou me daar eerder op blindstaren dan dat je geen transfersom meer voor hem kan vragen." Driessen zou in ieder geval tot januari met Onana onder de lat aantreden. "Zeker nu, met de wetenschap van de blessure van Stekelenburg, moet je hem er gewoon bijhalen."

"Dan kan je in de winter denken: we verkopen hem, dan krijgen we er nog iets voor. Dan kan je bijvoorbeeld Jasper Cillessen gaan halen. Dat is een uitstekend alternatief, alhoewel ik denk dat hij heel moeilijk op te halen is. Hij staat bij Valencia gewoon onder de lat en dus zul je daar diep voor in de buidel moeten tasten. Het beste zou gewoon zijn om Onana tot het einde van het seizoen te houden", aldus Driessen, die aangeeft dat Onana tot de beste keepers van Europa behoort en dat een bruikbaar alternatief 'niet in Amsterdam rondloopt'. "Het lijkt mij duidelijk dat je wat met deze situatie doet. Ik vergeet niet dat een aantal jaar geleden Kostas Lamprou in moest vallen en dat Heerenveen toen vier of vijf keer scoorde (het werd 4-4, red.). Toen wisten ze niet hoe snel ze een keeper moesten ophalen."