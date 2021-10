‘Ronald Koeman is argwanend en vertrouwt Gerard Piqué niet’

Donderdag, 7 oktober 2021 om 11:25 • Laatste update: 12:21

Ronald Koeman is niet langer overtuigd van Gerard Piqué en is wantrouwig over de hechte relatie van de verdediger met president Joan Laporta, zo meldt Cuatro. De trainer van Barcelona vreest naar verluidt dat de verdediger een bepaalde invloed heeft op het bestuur.

Koeman zou argwanend zijn over de hechte band van Piqué met Laporta, nu de ploeg slecht aan het seizoen is begonnen. Laporta sprak in aanloop naar het verloren duel met Atlético Madrid (2-0) enigszins verrassend publiekelijk zijn vertrouwen uit in de Nederlandse oefenmeester, maar de trainer staat nog steeds onder immense druk om zijn baan in het Camp Nou te behouden na een matige seizoensstart. Barcelona staat negende in LaLiga en onderaan in de Champions League na pijnlijke nederlagen tegen Bayern München (3-0) en Benfica (0-3).

Koeman moest met lede ogen toezien hoe Lionel Messi afgelopen zomer transfervrij vertrok bij los Azulgranas. Volgens Spaanse media heeft de trainer nu twijfels over Piqué en is hij niet langer overtuigd van de centrale verdediger, die er bij de tweede tegentreffer van de Madrilenen niet goed uitzag. De mandekker werd in het Champions League-duel met Benfica bovendien al na een half uur gewisseld. Pique kreeg dit seizoen al meerdere keren de schijnwerpers op zich gericht, vooral omdat hij zich niet inhoudt in zijn commentaar na teleurstellende prestaties op het veld. De Spanjaard zei zaterdag na de nederlaag op bezoek bij Atlético Madrid: "We hadden nog drie uur kunnen spelen en dan hadden we nog geen doelpunt gemaakt.”

De ervaren verdediger wilde toen niet ingaan op de situatie tussen Koeman en voorzitter Laporta.“Daar kunnen we ons niet mee bemoeien. We gaan niet reageren op alles wat ze zeggen. Wij moeten ons best doen op het veld.” De onrust is echter nog lang niet over in Barcelona. Zo meldde AS zondagochtend dat een groot deel van de selectie van Barcelona al lang en breed het vertrouwen in Koeman is verloren, mede vanwege de wijze waarop de trainer in de media over de selectie spreekt.