Carragher wijst beste speler ter wereld aan: ‘Momenteel is niemand beter’

Dinsdag, 5 oktober 2021 om 13:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:26

Jamie Carragher beschouwt Mohamed Salah als de beste voetballer ter wereld op dit moment. De clubicoon van Liverpool maakt zich zorgen over de contractsituatie van de 29-jarige aanvaller, die medio 2023 uit zijn contract loopt op Anfield. "Liverpool kan het zich niet veroorloven om zijn contractsituatie te laten voortslepen, met de dreiging dat ze hem de komende twee jaar kunnen verliezen", aldus Carragher tegenover Sky Sports.

De komst van Salah, die in 2017 werd overgenomen van AS Roma, is een schot in de roos gebleken voor Liverpool. De Egyptische aanvaller maakte vanaf het eerste moment indruk bij the Reds en is ook dit seizoen geweldig gestart. Salah staat na negen officiële duels op evenzoveel goals en heeft daarnaast ook drie assists afgeleverd. De rechterspits maakte zondag tegen Manchester City (2-2) een werelddoelpunt door Bernardo Silva en Aymeric Laporte het bos in te sturen en vanuit een moeilijke hoek raak te schieten.

WAUW, wat een doelpunt! ??

Mohamed Salah steelt de show met deze heerlijke treffer ??#ZiggoSport #PremierLeague #LIVMCI pic.twitter.com/JvJLfSCmcq — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 3, 2021

"Ik denk niet dat er op dit moment iemand beter speelt in de wereld of in Europa", zegt Carragher. "Zijn statistieken aan het begin van dit seizoen zijn absoluut uitstekend. Hij heeft het altijd geweldig gedaan bij Liverpool, maar op dit moment is hij scherper en beter dan ik hem ooit heb gezien. Zijn afronding tegen Manchester City was van wereldklasse en hij is ook van wereldklasse."

Carragher beschouwt Salah zelfs als een van de beste spelers die ooit voor Liverpool heeft gespeeld. "Mo Salah behoort daartoe samen met Ian Rush, Roger Hunt... hij staat zeker in het beste elftal van Liverpool ooit." En dus is het volgens Carragher hoog tijd dat Liverpool zijn contract verlengt. "Ik ken de situatie waarin de club zit. Ze hebben niet de financiële middelen die Manchester City heeft. Maar op dit moment speelt Salah beter dan wie ook in het Europese voetbal."

Salah is momenteel 29 jaar oud en kan volgens Carragher nog vele jaren mee. "Dit is een jongen die heel goed voor zichzelf zorgt, dat kun je ook zien als hij zijn shirt uittrekt nadat hij gescoord heeft", aldus de oud-verdediger. "Ik zeg niet dat hij als Cristiano Ronaldo zal zijn als hij 35 of 36 is en nog steeds bovenaan de topscorerslijst staat, maar ik denk dat deze jongen veel in zich heeft als hij de dertig nadert."