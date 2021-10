Timber reageert op Barcelona-stelling: ‘Ik hoor dit de laatste tijd vaker'

Zaterdag, 2 oktober 2021 om 08:28 • Yanick Vos • Laatste update: 08:34

Quinten Timber vindt dat zijn broer Jurriën een topspeler is en bij Barcelona zou passen. Dat zegt de FC Utrecht-middenvelder zaterdag in het Algemeen Dagblad als reactie op de stelling: ‘Jurriën is een typische Barcelona-verdediger’. De middenvelder van FC Utrecht denkt echter dat Barcelona niet de enige topclub is waar zijn broer mee zou kunnen.

Jurriën en Quinten Timber staan zondagmiddag om 14.30 uur voor het eerst tegenover elkaar als Ajax en FC Utrecht in de Johan Cruijff ArenA de degens kruisen. In aanloop naar de competitiewedstrijd sprak de krant met de tweelingbroers en werd het tweetal een aantal stellingen voorgelegd. Op de bewuste stelling reageert Quinten: “Lastig te zeggen, in welk opzicht? Hij is een voetballende verdediger, maar dat kan ook bij Real Madrid. Ik vind hem een topspeler, dus in die zin zou hij zeker bij Barcelona passen. Hij wil de top halen en waar dat is, maakt niet veel uit. De Spaanse competitie is mooi, Barça ook, dat vindt hij zeker.”

“Ik hoor dit de laatste tijd vaker”, reageert de Ajax-verdediger zelf op de stelling. “Dat komt denk ik vooral doordat Ajax een beetje speelt zoals Barcelona. Goed aan de bal, hoog en met ruimte in de rug kunnen verdedigen. Dat is iets wat beide clubs van verdedigers vragen. Barcelona is een mooie club. Daar zeg je geen nee tegen. Maar zo zijn er meer clubs. Maar voorlopig zit ik hier bij Ajax goed hoor”, aldus de twintigjarige mandekker, die Perr Schuurs uit de basis heeft verdreven en sinds afgelopen zomer een vaste naam is in de selectie van het Nederlands elftal.

De gebroeders Timber slapen nog altijd bij elkaar op de zolderkamer, ook de nacht voorafgaand aan de ontmoeting tussen Ajax en FC Utrecht. “Jawel, dat hoort ook bij de voorbereiding. Dat is juist het speciale aan die dag”, aldus de Ajacied. “Eerst bij elkaar op de kamer slapen en vervolgens sta je tegenover elkaar in de ArenA. Bijzonder is ook dat ik rechtstreeks naar Amsterdam rijd en hij via de Galgenwaard.” De FC Utrecht-middenvelder vindt het ‘normaal, maar ook wel weer grappig’ dat de twee een slaapkamer delen en vervolgens tegenover elkaar staan op het veld. “Ik ga hem niet wakker houden, gewoon sportief blijven. Misschien haal ik een grap uit, maar niet te gek."